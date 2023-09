El nuevo Superman, The Batman 2, Star Trek o el final de Stranger Things, las prioridades tras la huelga

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Tras casi cinco meses de huelga, el Sindicato de Guionistas (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) han llegado a un acuerdo provisional que pondrá fin al conflicto. Pese a que el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) continúa de huelga, aunque está previsto que retome la negociación en los próximos días, los estudios y plataformas de streaming ya tienen la mente en puesta en reanudar las producciones que se han visto afectadas.

Un artículo publicado por Variety ha revelado los próximos pasos de los estudios, desvelando qué producciones tendrán prioridad a la hora de volver al trabajo. Paramount retomará los guiones del reboot de Star Trek y su adaptación de Operación Rainbow de Tom Clancy.

Para Warner Bros., una de las prioridades será la secuela de The Batman de Matt Reeves. Otros proyectos, como la película de Minecraft y Superman: Legacy de James Gunn, ya han completado sus guiones y podrán comenzar la producción en primavera, suponiendo que haya un acuerdo con los actores. Para Universal, el final de la huelga supone que pronto habrá un nuevo borrador de Fast X: Parte 2, cuyo lanzamiento se ha fijado para el 4 de abril de 2025.

"Las prioridades parecen ser cosas que prácticamente habían recibido luz verde, pero que se detuvieron debido a la huelga", declaró Elsa Ramo, socia de Ramo Law y abogada que ha representado a Imagine Entertainment y Skydance.

En cuanto finalice el paro del SAG-AFTRA, se podrá reanudar la producción de varias grandes películas, incluyendo la secuela de Gladiator, que estaba a más de la mitad de su filmación cuando la grabación se paró en julio; Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 2, Beetlejuice 2, Juror #2 de Clint Eastwood y Deadpool 3. También tendrá que terminar su rodaje Twisters, cinta con Daisy Edgar-Jones al que le quedaba alrededor de una semana para finalizar su rodaje cuando empezó la huelga.

La avalancha de trabajo de producción que se necesitará tras la huelga seguramente también supondrá un problema para mantener los calendarios de lanzamientos. "En cuanto terminen las huelgas, todo el mundo querrá a los mismos cinco directores y cuatro estrellas. Se convierte en una cuestión de oferta y demanda. Y mientras que antes de la huelga el calendario de rodaje estaba escalonado, todo el mundo va a poner en producción un montón de películas y series exactamente al mismo tiempo", explicó un jefe de producción a Variety.

ASÍ AFECTARÁ EL FIN DE LA HUELGA A LAS SERIES

En cuanto a la televisión, la mayoría de las cadenas y plataformas de streaming se centrarán en retomar sus series más longevas y aquellas ficciones nuevas de gran presupuesto que estaban en preproducción o ya filmándose, en lugar de desarrollar nuevos proyectos. Cuando los actores lleguen a un acuerdo, HBO ya tiene un plan en mente. Si bien La Casa del Dragón pudo finalizar el rodaje de la segunda temporada durante las huelgas, dado que los guiones ya estaban completos y la producción se encuentra en Reino Unido, HBO no ha podido seguir adelante con The White Lotus, Euphoria y The Last of Us. El servicio de streaming se centrará en esos proyectos en 2024.

Para Netflix, lo más importante es escribir los guiones y filmar la segunda temporada de Miércoles, así como la quinta y última temporada de Stranger Things. Esta última es quizá la más urgente, y es que, al contar con actores jóvenes, si pasa mucho tiempo habrá un cambio físico demasiado evidente.

Colegio Abbott y Anatomía de Grey serán las prioridades de ABC, mientras que FOX centrará todos sus esfuerzos en 9-1-1: Lone Star. NBC estará trabajando en Ley y Orden y las franquicias Chicago y FBI.