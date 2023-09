James Gunn explica cuando comienza el canon del nuevo DCU y tres actores que retomarán sus personajes del Snyderverse

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

James Gunn tomó las riendas de DC Studios junto a Peter Safran hace ya casi un año. Los nuevos directivos tomaron la decisión de resetear el Universo DC, partiendo de cero y desdeñando todo el entramado de películas y series que arrancó en 2013 con El hombre de acero (Man of Steel) el llamado Sndyerverse. Ahora, Gunn ha confirmado que a pesar de este reinicio sí habrá tres actores que conservarán su personajes en su renovada franquicia.

El cineasta fue preguntado en la red social Threads acerca de qué partes del DCEU piensa reciclar y con cuáles quiere empezar de cero. "No hay nada canon hasta Creature Commandos, que se estrena el año que viene como una suerte de aperitivo del DCU, y luego una inmersión más profunda en el universo con Superman: Legacy", comienza Gunn.

James Gunn clarifies on 🧵 that Creature Commandos & Superman: Legacy will officially kick off DCU canon.



Also confirms that Xolo Maridueña, Viola Davis & John Cena will reprise their DCEU roles in the new canon. pic.twitter.com/EwbQNeCBVR