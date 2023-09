Confirmada la llegada del Superman oscuro de Marvel en la Fase 5 del UCM

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los Thunderbolts de Marvel. La película llegará a los cines el 20 de diciembre de 2024 para presentar al equipo de héroes más salvaje de la Casa de las ideas. Y según recientes informaciones, ya se ha confirmado quién será el actor que ponga rostro a uno de sus miembros más poderosos, Sentry, el superhéroe también conocido como el Vigía.

El pasado mes de febrero saltó la información de que una de las estrellas de The Walking Dead, Steven Yeun, había fichado por la película de Marvel en un papel que, en aquel momento, no fue confirmado. Sin embargo, todo parece indicar que el actor interpretará a Robert Reynolds, más conocido por los fans de las grapas como el Vigía, el Superman oscuro y perturbado de la Casa de las Ideas.

Tanto es así, que según ha comentado CanWeGetSomeToast en su cuenta de X, antes Twitter, el tan neurótico como poderoso héroe, formará parte de los Thunderbolts durante los dos primeros actos del filme. Pero un suceso hará que Sentry se distancie del equipo liderado por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus).

Steven Yeun’s Bob Reynolds (the #Sentry) is actually part of the MCU’s #Thunderbolts team for the first two acts.



However, something rips him away from them… pic.twitter.com/6fQE3S58WF