Metamorpho también estará en Superman: Legacy de James Gunn

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Después de encontrar a su Clark Kent en David Corenswet y a su Lois Lane en Rachel Brosnahan, James Gunn sigue poblando la Metrópolis de Superman: Legacy con con más héroes y villanos del DC. Ahora, se ha confirmado que Anthony Carrigan encarnará Metamorpho en el filme que escribe y dirige Gunn y que verá la luz en julio de 2025.

Anthony Carrigan, que acaba de ser nominado al Emmy por su interpretación del narcotraficante NoHo Hank en la serie Barry de HBO, ha sido elegido para encarnar al clásico personaje de DC Metamorpho, también conocido como Rex Mason, un arqueólogo convertido en héroe con la capacidad de cambiar su cuerpo a su antojo. Carrigan se une a la película que lanzará formalmente el nuevo universo de DC bajo la dirección del Gunn y y el copresidente de DC Studios Peter Safran.

El fichaje del actor llega después de que la nueva versión de James Gunn sobre el Hombre de Acero fichara a Isabela Merced, que interpreta a Hawkgirl; Edi Gathegi, que dará vida a Mister Terrific; y el amigo personal y habitual de Gunn Nathan Fillion como el Green Lantern llamado Guy Gardner.

En declaraciones a The Hollywood Reporter tras su nominación a los Emmy, Carrigan, que padece alopecia, explicó que tenía Metamorpho en su radar antes incluso conseguir el papel. "Me gustan los cómics, pero no soy un gran fan... pero cuando se me cayó todo el pelo, repasé la especie de panteón de todos estos superhéroes y supervillanos calvos y tomé nota de todos ellos", dijo Carrigan.

SUS PODERES, UNA MALDICIÓN

"Recuerdo que vi a Metamorpho y creo que tenía una especie de martillo gigante en la mano y me dije: ese tío es un malote. Tomo nota", dice el actor que destaca que interpretar al personaje es significativo como miembro de la comunidad de la alopecia. "Por lo que he aprendido del material original, a este personaje no le gustaba su aspecto, y me identifico mucho con él", añadió.

"Cuando obtuvo sus poderes, pensó que era una maldición. Eso es algo que yo también sentí. En mi caso, le di la vuelta y lo vi como una bendición. Así que estoy emocionado de poner eso sobre la mesa con este personaje", señaló el actor.

Creado por Bob Haney y Ramona Fradon en 1965, Metamorpho puede transmutar su cuerpo en diversas formas y elementos, pudiendo incluso adoptar estado gaseoso, líquido o sólido. Tras ser primero arqueólogo, sus habilidades le encaminaron hacia el heroísmo, llegando incluso a formar parte durante un tiempo de la Liga de la Justicia, y más tarde se convirtió en detective y miembro fundador del supergrupo conocido como los Outsiders. El aspecto estrafalario y las habilidades del personaje parecen reflejar la afición de Gunn por los personajes excéntricos.

Superman: Legacy tiene fecha de estreno para el 11 de julio de 2025, y Gunn aún espera rodar a principios del año que viene, aunque la huelga de guionistas que se vive en Hollywood y la más que posible huelga de actores, podría trastocar el calendario de la producción.