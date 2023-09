Tim Burton estalla tras la "apropiación" de su Batman y Superman en The Flash: "Eres un esclavo"

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Pese a la tibia acogida en taquilla de The Flash, la película dirigida por Andy Muschietti sí que llamó poderosamente la atención, para bien y para mal, entre los fans de DC por la enorme cantidad de sus personajes de ayer y hoy que aparecieron en la aventura multiversal de Barry Allen. Entre ellos estaban el Batman de Michael Keaton, que tenía un papel esencial en la trama, y el Superman de Nicolas Cage, que tenía un pequeño pero sorprendente cameo. Dos superhéroes ligados a Tim Burton.

El director de Bitelchús y Eduardo Manostijeras se adentró en el cine de superhéroes con Batman (1989) y su secuela, Batman vuelve (1991), ambas protagonizadas por Michael Keaton en el papel de caballero oscuro.

Estas dos películas cosecharon un gran éxito de crítica y público y fue entonces cuando Tim Burton empezó a preparar un filme de otro icónico personaje de DC: Superman. Dicho largometraje iba a titularse Superman Lives y, con con Nicolas Cage como el último hijo de Krypton, era una aproximación singular y muy diferente al personaje, pero nunca llegó a ver la luz.

Tras dos años de preproducción, la película de Superman fue cancelada semanas antes de empezar el rodaje. "Era una versión realmente única del personaje. Superman como un tipo completamente consumido por ser diferente. Él se siente como un bicho raro. Acude a terapia. Mi Superman, nuestro Superman yendo a terapia", afirmó ya hace unos años Dan Gilroy, uno de los guionistas del proyecto que reconoció hace años que la cancelación "fue una gran decepción para todos nosotros".

Y ahora que el Superman de Nicolas Cage ha dado el salto, aunque tan solo fugazmente, en The Flash, el propio Tim Burton ha confirmado que todo aquello le marcó. "No, no me arrepiento de nada. Pero cuando trabajas tanto tiempo en un proyecto y no sale adelante, eso te afecta para el resto de tu vida porque te emocionas con las cosas y cada elemento es un viaje hacia lo desconocido. Pero es una de esas experiencias que, en cierto modo, nunca te abandona", afirma Burton.

APROPIACIÓN INDEBIDA

El director, que ya ha cargado recientemente contra la utilización actual de la Inteligencia Artificial en el cine, destacó que recuperar personajes de viejos proyectos, rejuveneciendo actores digitalmente o incluso recreándolos partiendo de sus trabajos anteriores, es algo de lo que no es para nada partidario.

"Pero en estas cosas también entra el asunto de la IA, y es por eso por lo que creo que ya he terminado con el estudio. Pueden coger lo que hiciste, Batman o lo que sea, y apropiárselo culturalmente de forma indebida, o como quieras llamarlo. Aunque seas esclavo de Disney o Warner, pueden hacer lo que quieran. Así que, en mis últimos años de vida, me rebelo silenciosamente contra todo esto", proclama Burton.

Aunque Tim Burton no nombró explícitamente The Flash su mención a Batman sin duda hace pensar que la recuperación de sus personajes no ha sido algo de su agrado. Y aunque tanto Keaton como Cage rodaron sus escenas en The Flash, es cierto que Superman fue rejuvenecido con CGI, aproximándose así a ese Superman Lives que nunca vio la luz.