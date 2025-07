James Gunn responde a las críticas de MAGA y al apelativo de "Superwoke" tras afirmar que Superman es un inmigrante

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

James Gunn está en plena promoción de Superman y ha generado polémica después de que en una entrevista afirmara que la de Superman es la historia de un inmigrante que llegó al país, que "esa es la historia de América" y que, aún a riesgo de ofender, la suya es una película "política". Un valiente comentario que le ha valido muchas críticas desde los sectores más reaccionarios y cercanos a Trump, especialmente el movimiento MAGA (Make America Great Again).

En una entrevista con The Sunday Times, el cineasta describió la película como "la historia de América" y añadió: "Es un inmigrante que vino de otros lugares y pobló el país, pero para mí es sobre todo una historia que dice que la bondad humana básica es un valor y es algo que hemos perdido". Además, Gunn reconoció que Superman trata sobre "política" y "moralidad", y dejó claro que no le preocupa ofender a nadie.

Fox News respondió en una de sus emisiones apodando a la cinta "Superwoke". "No vamos al cine para que nos den lecciones ni para que alguien nos imponga su ideología. Me pregunto si la película tendrá éxito", afirmó una de sus comentaristas.

EL EQUIPO DE LA PELÍCULA SE PRONUNCIA

Tras las críticas, el equipo de la película ha respondido. "No estoy aquí para juzgar a nadie", declaró Gunn a Variety. "Creo que esta es una película sobre la bondad, y creo que eso es algo con lo que todos pueden identificarse", añadió.

It doesn’t have to be political! — The Chevmeister (@The_Chevmeister) July 8, 2025

Nathan Fillion, quien interpreta a Guy Gardner, también conocido como Green Lantern, se tomó las críticas con humor y respondió brevemente: "Alguien necesita un abrazo. Solo es una película, chicos".

Nathan Fillion on MAGA backlash to James Gunn calling Superman an immigrant: "Somebody needs a hug. It's just a movie guys." pic.twitter.com/MzVNZMKZ72 — Variety (@Variety) July 8, 2025

Sean Gunn, quien interpreta a Maxwell Lord en la película, defendió a su hermano y subrayó que los inmigrantes son una parte fundamental del tejido social de Estados Unidos. "Mi reacción es que eso es exactamente de lo que trata la película. Apoyamos a nuestra gente, ¿sabes? Amamos a nuestros inmigrantes. Sí, Superman es un inmigrante, y sí, las personas que apoyamos en este país son inmigrantes, y si no te gusta eso, no eres estadounidense. Las personas que dicen 'no' a los inmigrantes están en contra del modo de vida americano", sentenció.