Gunn y Safran revelan cuántas series y películas del nuevo universo DC estrenarán al año

El nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran quedaba inaugurado el pasado diciembre con el estreno de su primer proyecto, la serie de animiación Creature Commandos, aunque el pistoletazo de salida en la gran pantalla lo marcará Superman, película que no llegará a los cines hasta el próximo 11 de julio. Y mientras el reinicio del universo DC da sus primeros pasos, los copresidentes del estudio ya han revelado sus planes a largo plazo, estableciendo el número de series y largometrajes que estrenarán cada año.

"Nuestro objetivo de producción es realizar dos películas de imagen real y una de animación al año. También tenemos como objetivo dos series de imagen real y dos de animación para Max al año", reveló Safran en una comparecencia ante los medios, tal y como recoge ScreenRant.

El CEO de DC Studios señaló además que el futuro de la franquicia no pasaba por confinarse en "un solo género". "No servimos a un solo tipo de público, así que ¿por qué hacer un solo tipo de película? Nuestro enfoque unificado nos permite contar historias muy diversas en un amplio abanico de géneros y escalas, desde grandes acontecimientos como Superman hasta películas de animación para toda la familia como Dynamic Duo, pasando por películas de terror indie como Clayface", observó.

Por otro lado, Gunn abordó otro de los aspectos clave de su nuevo universo, la necesidad de que cada proyecto pueda ser "independiente". "Alguien tiene que poder ir a ver Superman sin tener que haber visto Creature Commandos", expresó el mandamás del estudio, aunque sin olvidar que también existe "una gran conexión".

"Hay muchas conexiones entre Superman y Peacemaker, incluidos algunos actores", apuntó Gunn como ejemplo. "Tomemos el personaje de Rick Flagg, que empieza en Creature Commandos como un personaje y pasa a Superman, sigue evolucionando y cambiando, [o] empieza como protagonista de una serie y acaba siendo básicamente el antagonista de la segunda temporada de Peacemaker. Podemos ver a estos personajes y cómo evolucionan y cambian en nuestras historias de la misma manera que la gente lo hace en la vida real", explicó.

EL GRAN ERROR DEL SNYDERVERSE

"Queremos que estas historias sigan conectadas, pero que no dependan completamente unas de otras, aunque estemos contando una historia más amplia que llevará algo de tiempo", argumentó el director de Superman.

Y es que, tal y como apuntó Safran, cuando ambos realizadores tomaron las riendas del estudio, "la marca DC estaba siendo definida por diferentes equipos creativos de la empresa", por lo que "el resultado no era un DCU, sino muchos".

"Aportar un sentido de unidad, coherencia y cohesión a este universo no sólo tiene sentido para nosotros como narradores, sino que realmente tiene que ser el futuro de toda la marca DC", explicó.

Protagonizada por David Corenswet como el nuevo Clark Kent/Kal-El, Superman llegará a los cines en julio de este mismo año. Después será el turno de Supergirl, filme protagonizado por Milly Alcock (La casa del dragón) llegará a los cines el 26 de junio de 2026.

Entre otras de las producciones que formarán parte Gods and Monsters, la primera fase o capítulo del nuevo Universo DC, están series como Green Lantern Corps, la serie sobre el origen de Wonder Woman titulada Paradise Lost, una serie centrada en Amanda Waller o el debut del atípico superhéroe Booster Gold, y más películas como el nuevo Batman, titulado The Brave and the Bold, The Autority o la película de La Cosa del pantano.