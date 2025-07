Superman vs Los 4 Fantásticos: James Gunn enfrenta el nuevo Barbenheimer

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Superman, que acaba de llegar a los cines, y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos se preparan para repetir este verano el gran enfrentamiento en la cartelera que hace un par de años protagonizarón Barbie y Oppenheimer. Ambas películas llegarán a los cines en el mes de julio, lo que significará que lucharán por la atención de los espectadores pero de forma aún más encarnizada, ya que se trata de dos filmes de superhéroes. Pero el director de Superman, James Gunn, ya quiso distanciarse de esta rivalidad.

"Se estrena dos semanas después que nosotros. ¡Hay espacio para los dos!", escribió Gunn en la red social Threads como respuesta a un usuario que le preguntaba qué opinaba acerca de que los fans promovieran una competición entre ambas películas. No obstante, cabe recordar que, tal y como apunta el realizador, no llegarán a los cines el mismo día: Superman se ha estrenado el 11 de julio, mientras que Los 4 Fanstásticos: Primeros pasos no lo hará hasta el próximo día 25.

"Me encantan mis amigos de Marvel. Puedes encontrar todas las discusiones que quieras en Internet. Yo me centraría en toda la positividad en torno a las películas en lugar de dejarme absorber por las guerras de fans online", añadió Gunn, dejando clara así su postura ante esta rivalidad.

Dos de las películas más esperadas de 2023, Barbie de Greta Gerwig y Oppenheimer de Christopher Nolan coincidieron en su fecha de estreno, llegando ambas a los cines el día 20 de julio. Sin embargo, lo que en un principio se presentaba como un problema no tardó en convertirse en una ventaja para ambos filmes, cuya competencia en taquilla dio lugar al fenómeno 'Barbenheimer', que impulsó a los espectadores a querer ver ambas películas en cines.

No se puede decir lo mismo de la última entrega de Misión Imposible y el remake de Lilo y Stitch. Ambas llegaron a los cines de España el pasado 23 de mayo pero, debido a que su público objetivo es bien distinto, estrenarse el mismo día solo dio pie a que compitieran en taquilla. Por el momento, la cinta protagonizada por el entrañable alienígena Stitch le lleva bastantes millones de ventaja a la octava entrega de la saga de Tom Cruise. Y es que el remake de Disney, acumulando ya casi 1.000 millones de dólares a nivel global frente a los más de 550 millones de Misión imposible: Sentencia Final.

Respecto a Superman y Los 4 Fantásticos, los fans ya están especulando sobre cuál será la película del verano. Ambos filmes han generado gran expectación durante meses, convirtiéndose así en dos de los estrenos más esperados del año.