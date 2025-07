Las escenas post-créditos de Superman, explicadas: ¿Genialidad o fraude de James Gunn?

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

Superman ya ha aterrizado en las salas, inaugurando en cines el nuevo universo DC capitaneado por James Gunn y Peter Safran. Y, como es común en las películas de superhéroes, la cinta cuenta con metraje extra tras su final, en concreto, dos escenas post-créditos que conviene analizar.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Si bien muchas veces las escenas post-créditos sirven para preparar el terreno para la secuela o hacer un guiño a futuros proyectos de la franquicia (algo a lo que es muy aficionado Marvel), también abundan aquellas cuyo fin es meramente cómico y anecdótico... y este último es el caso de las dos de Superman, cuyo contenido, en todo caso, ya se había filtrado antes del estreno.

La primera escena, a mitad de los créditos finales, dura apenas unos segundos y consiste en un único plano que no resultará desconocido a los fans, ya que se trata de la imagen de Superman y Krypto admirando la Tierra que el propio Gunn compartía el año pasado en sus redes sociales. El vídeo no muestra más que a los dos compañeros sentados juntos, con el perro apoyando la cabeza sobre el hombro del superhéroe.

En la segunda escena post-créditos, que dura poco más que la primera, el Hombre de Acero y Mr. Terrific aparecen contemplando un edificio surcado por una enorme grieta, fruto de la falla abierta durante la batalla final del filme y que el personaje de Edi Gathegi conseguía volver a juntar gracias a sus habilidades tecnológicas.

Observando el resultado con ojo crítico, Superman le dice a Terrific que no está del todo alineado y este, indignado, se da la vuelta y patea una piedra.

De esta manera, las secuencias no establecen conexión alguna con futuros proyectos, lo que parece estar en línea con lo que ya avisara Gunn respecto a su universo, es decir, que era clave que cada producción pudiera ser "independiente" de las otras. "Alguien tiene que poder ir a ver Superman sin tener que haber visto Creature Commandos", ya expresó en declaraciones a Screen Rant.

Un argumento que no ha evitado que algunos fans se sientan algo engañados o decepcionados con las dos escenas extra, especialmente con la segunda que, pese a ser más larga que la fugaz primera escena de Krypto y Kal-El, no aporta nada salvo un poco más de humor y requiere de mucha más paciencia ya que no se muestra hasta el final de los largos créditos finales.

Protagonizada por David Corenswet y con Gathegi como Mr. Terrific, Superman también cuenta en su reparto con Nicholas Hoult como Lex Luthor, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nathan Fillion como Guy Gadner/Gren Lantern, Frank Grillo como Rick Flag, Isabela Merced como Hawkgirl, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Wendell Pierce como Perry White, Neva Howell como Martha Kent, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, Mikaela Hoover como Cat Grant, Christopher MacDonald como Ron Troupe, Sean Gunn como Maxwell Lord y Milly Alcock como Kara Zor-El/Supergirl.