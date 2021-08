James Gunn explica el final y las escenas post-creditos de El Escuadrón Suicida y qué suponen para el futuro de DC

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

Todo lo que ocurre en El Escuadrón Suicida, la última película de James Gunn, supone una auténtica montaña rusa de emociones y giros argumentales en la que ningún personaje está exento de encontrar su peor destino imaginable.

Dentro de este no parar de sorpresas, la segunda escena post-créditos aporta a los espectadores una última revelación difícil de prever y que abre todo un mundo de posibilidades de cara a los próximos proyectos del Universo Extendido DC. Algo sobre lo que el director de la cinta se ha pronunciado recientemente.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Aunque durante el tercer acto del filme Bloodsport y Peacemaker se enfrentan en un duelo digno de Sergio Leone, en el que John Cena pierde aparentemente la vida, la escena postcréditos ubicada al final del filme revela que el villano sigue con vida en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Los espectadores pueden presenciar en esa secuencia cómo John Economos y Emilia Harcourt, los trabajadores de Amanda Waller interpretados por Steve Agee y Jennifer Holland respectivamente, van a ver a Peacemaker, quien se encuentra en coma en la cama del hospital. Según señala la agente, necesitan que el personaje de Cena se recupere "para salvar el puto mundo".

En una entrevista realizada por Cinemablend a Gunn, el director ha explicado el motivo por el que ha 'traicionado' su máxima de no traer de vuelta personajes después de haberlos matado: "Pensé en la serie de Peacemaker como una precuela, pero al final estaba en plan 'odio las precuelas', así que quise continuar contando su historia y pensé que no me interesaba mucho ver quién era Peacemaker antes de todo esto, porque él ya es una obra completada".

El cineasta ha hecho referencia a Peacemaker, el spin-off centrado en el personaje de Cena que ha filmado para HBO Max y en el que se seguirá desarrollando la historia del antihéroe.

"La mayoría de los otros personajes experimentan una profunda transformación en esta película, en la que se convierten en alguien muy diferente respecto a quienes eran antes, pero Peacemaker no, lo cierto es que él se vuelve un poco peor", ha señalado Gunn.

OTROS CO-PROTAGONISTAS

El cineasta ha adelantado además que Economos y Harcourt serán personajes con gran peso dentro de esta continuación, así como el personaje creado expresamente para la serie, Leota Adebayo, quien estará interpretada por Danielle Brooks y con quien Piecemaker mantendrá una tensa relación.

"(Peacemaker) será amigo del personaje de Danielle Brooks, que es todo lo contario a él a nivel político", ha señalado Gunn antes de explicar que la serie será una especie de 'Todo en familia' con tintes políticos, lo cual ha hecho que filmarla haya sido "muy divertido" para él.

Mientras que Peacemaker llegará a HBO Max en enero de 2022, El Escuadrón Suicida ya está disponible en cines y en la plataforma.