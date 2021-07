El Escuadrón Suicida: ¿Por qué John Cena no se quita el traje de Peacemaker ni en la ducha?

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

John Cena quien interpreta a Peacemaker en El Escuadrón Suicida parece haberle cogido el gusto a su personaje ya que, últimamente resulta más fácil verlo enfundado en el uniforme del justiciero... que con su propia ropa.

Durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel, a la que acudió junto a Margot Robbie y James Gunn, Cena se presentó de nuevo vestido como su antihéroe en el filme de DC, incluyendo el aparatoso casco que el personaje de Idris Elba define en el tráiler como "un váter".

Sin embargo, esto no es un hecho aislado, el pasado mayo, cuando se estaba rodando la serie en solitario de Peacemaker, spinoff de la película de Gunn, Cena apareció en público durante su día libre portando la curiosa indumentaria. Fue entonces cuando el director compartió una fotografía en su Twitter y el intérprete respondió que para él no tenía nada de raro a pesar que "costaba un poco ducharse con él puesto".

Why is that weird? Just breaking in the uniform. #Peacemaker PS, it’s quite difficult to shower in...but I manage. https://t.co/ffzpSEXKha