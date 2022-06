¿Los Inquisidores de la serie Obi-Wan Kenobi son Sith?

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Uno de los grandes atractivos de la nueva serie de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, es la inclusión de los Inquisidores como grandes antagonistas. Y a pesar de que comparten algunas características como usuarios del reverso oscuro de la Fuerza, no son pocos los fans que se preguntan si estos sanguinarios cazadores de Jedi son o no Lord Sith como Sidious o el mismísimo Darth Vader..

Al igual que los caballeros Jedi, que responden a un código y se rigen por unas reglas articuladas en torno a la Fuerza, también lo hacen los miembros de la Orden Sith. Y para responder a esta cuestión, hay que remontarse, precisamente, a sus preceptos.

De hecho, para ser un Jedi, además de un entrenamiento que lleva años, hay que además que adherirse a su estricto código. Ser un Sith requiere también seguir su propio código y abrazar la denominada Regla de dos. Una filosofía que afirmaba que únicamente solo dos señores Sith podían existir en un momento dado. "Siempre dos hay; ni más, ni menos. Un maestro y un aprendiz", señala el legendario maestro Yoda en La Amenaza Fantasma al explicar la regla de oro de los sith a Mace Windu (Samuel L. Jackson).

Después de La Purga Jedi, el Emperador Palpatine creó a los Inquisidores como una organización armada expresamente para exterminar a los usuarios de la Fuerza que sobrevivieron a la Orden 66. Y fue el propio Darth Vader quien lideró esta fuerza sanguinaria encabezada por un ex Guardia del Templo Jedi, el conocido como el Gran Inquisidor.

Sin embargo, a pesar de que empuñaba un sable láser y de ser un usuario sensible al reverso tenebroso de la Fuerza, ni él, ni ningún otro inquisidor fue instruido como aprendiz por ningún otro Lord Sith.

Y en este sentido, la citada Regla de dos es clara: Se necesita un maestro para ser el ejemplo de poder en el lado oscuro de la Fuerza, y un aprendiz para ansiar ese mismo poder. Dado que Vader no instruyó a ninguno de los Inquisidores que comandaba, no podían considerarse como uno de ellos.

De esta manera, a pesar de ser sensibles al reverso tenebroso y empuñar un sable láser, los Inquisidores son tan solo soldados, una fuerza de élite, al servicio de los Sith. De hecho, en ciertos aspectos, el Gran Inquisidor no es tan diferente de la propia Ahsoka Tano, la ex Jedi que continuó empleando la Fuerza a pesar de no regirse por ninguna orden ni código.

Claro que también cabe la posibilidad de que en la época de la Antigua República pudieran haberse ordenado como Sith, cuando contaban con miles de miembros entre su orden.

No obstante, en la Era del Imperio, únicamente hubo dos Sith: el propio Palpatine y Darth Vader. Aprendiz y maestro, se aseguraron su supervivencia rigiéndose por la filosofía creada por Darth Bane por la cual solamente dos Sith podían existir al mismo tiempo.

A lo largo de toda su historia, Star Wars ha mostrado a muchos de los fieles sirvientes del lado oscuro de la Fuerza, y casi ninguno de ellos era un Lord Sith. De hecho, en las precuelas de la saga, Darth Maul ya no era un Sith cuando el Conde Dooku lo tomó bajo su tutela. Así como tampoco lo eran Snoke ni Kylo Ren a pesar de liderar la Primera Orden.