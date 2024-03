Indignación con la lista de actores mejor pagados de 2023: "Es una verdadera injusticia"

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Como cada año, Forbes ha publicado su lista de actores de Hollywood mejor pagados. En 2023, Barbie fue la película más taquillera, pero no ha sido uno de sus protagonistas quien ocupa el primer puesto, un dato que ha pillado por sorpresa a los fans.

Según la publicación, Adam Sandler es el actor mejor pagado de 2023 con 73 millones de dólares, posición que no ocupaba desde 2002. La cifra proviene mayoritariamente de la cinta de Netflix Criminales a la vista, aunque el año pasado también estrenó Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá para la plataforma. Además, puso voz a un personaje en la cinta de animación Leo.

El segundo puesto lo ocupa Margot Robbie, quien, según Forbes ganó 59 millones de dólares el año pasado. Esto se debe principalmente a su papel en Barbie, además de aparecer en Asteroid City de Wes Anderson y producir Saltburn de Emerald Fennell. En tercera posición está Tom Cruise, que recaudó 45 millones de dólares con Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1, además de acumular las ganancias de las ventas en streaming de Top Gun: Maverick.

En el cuarto lugar hay un empate entre Ryan Gosling, que ganó 43 millones de dólares por Barbie, y Matt Damon, que acumuló la misma cantidad por sus roles en Air y Oppenheimer de Christopher Nolan. Con 42 millones de dólares, la sexta posición es para Jennifer Aniston, coprotagonista junto a Sandler de Criminales a la vista.

En el séptimo lugar, tanto Leonardo DiCaprio como Jason Statham ganaron 41 millones de dólares. DiCaprio protagonizó Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, mientras que Statham lanzó Operación Fortune: El gran engaño, Fast & Furious X, Megalodón 2: La fosa y Los mercen4rios.

La lista se completa en noveno lugar con Ben Affleck, que recaudó aproximadamente 38 millones de dólares con Air, y en décima posición con Denzel Washington, que ganó 24 millones de dólares principalmente gracias al éxito de The Equalizer 3.

La primera posición de Sandler ha sorprendido a los fans, que han compartido sus opiniones en Twitter. "Que a Adam Sandler le paguen más en comparación con esos otros actores increíbles es la verdadera injusticia del mundo", comentó un usuario. "Que Adam Sandler sea el actor mejor pagado de 2023 es muy sorprendente", afirmó otro internauta.

Adam Sandler being paid the most compared to these other amazing actors is the real injustice in the world. — Christopher Layfield (@piccolan) March 6, 2024

Adam Sandler being the highest paid actor of 2023 is very surprising 😂 — 02/03 🥳 (@K_kvilla) March 6, 2024

"El hecho de que Adam Sandler tenga más ingresos que Tom Cruise me deja sin palabras", reza otro post. "¿En qué mundo a Adam Sandler le pagan más que a DiCaprio?", se puede leer en otra publicación.

The fact that Adam Sandler has more earning than Tom Cruise is just beyond speechless to me.



May we need to give Sandler an Oscar someday. 😁🙏🏻❤️ — Peter Rabbit’s Award Buzz (@PeterRabbit_4DX) March 6, 2024

In what world is Adam Sandler paid more than DiCaprio? Smh https://t.co/6vmjmkTCQx — Ghalia (@ghaliasaheb) March 6, 2024