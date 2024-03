Adiós a las cuentas compartidas también en HBO Max

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

Diversas plataformas de streaming, primero Netflix y después Disney+, ya han tomado medidas para acabar con las cuentas compartidas. HBO Max también se ha sumado a esta tendencia y ha anunciado que limitará este uso en 2024.

Según Bloomberg, HBO Max empezará a aplicar estas medidas a finales de este año y se terminarán de implementar a lo largo de 2025. Además, para aumentar sus beneficios, planea expandirse a nuevos mercados, como Francia, Latinoamérica y Australia, en los próximos 18 meses.

Desde su lanzamiento a mediados de 2020, Max presentó dificultades para igualar a sus competidores, a pesar de su amplia biblioteca de contenido con la que pocos servicios podían competir. El nombre original de la plataforma, HBO Max, dificultaba que Max destacara en ese momento, ya que HBO Go todavía existía, así como el canal de televisión original HBO. El año pasado, decidieron cambiar su nombre a Max.

La fusión de Warner Brothers con Discovery inició una larga reestructuración con Max como eje central, que desde entonces agregó una suscripción con anuncios y experimentó múltiples aumentos de precios. Pese a las dificultades, Max ha destacado gracias a contenidos de éxito como The Last of Us o The White Lotus.

Además de restringir las cuentas compartidas, en los últimos meses la compañía ha tomado otras medidas de recorte, como despidos masivos y cancelar estrenos. Esto es lo que ocurrió con Coyote vs. Acme que, estando ya rodada, finalmente no llegará a los cines.

En este sentido, Bloomberg teoriza sobre algunas de las rutas que podría adoptar Warner Bros. para mejorar sus beneficios: disminuir el tamaño de HBO y reducir costes, además de vender la cadena CNN, o dejar de competir en el negocio del streaming y centrarse en vender series a otras plataformas, siguiendo la estela de Sony.