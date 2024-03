MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

La octava película de Misión Imposible 8, continuación de Sentencia Mortal, tiene previsto su estreno en cines para mayo de 2025. Y nuevas imágenes del set de rodaje muestran a Tom Cruise calentando motores para lanzarse a la carretera como el osado agente del M.I. Ethan Hunt.

Estrenada en 2023, la primera parte de Misión Imposible: Sentencia Mortal dejó un final muy abierto para Hunt y su equipo de espías. Por lo que muchos aguardan impacientes para saber cómo se cerrará su trepidante trama en la siguiente entrega de la hipertaquillera franquicia.

Y las expectativas ante Sentencia Mortal Parte 2, que estará dirigida nuevamente por Christopher McQuarrie, se han disparado tras filtrarse unas nuevas imágenes del set de Rodaje en Reino Unido. En ellas se puede ver a Cruise filmando lo que parece una arriesgada escena en la que conduce un espectacular todoterreno a través de la mina Middleton en Derbyshire.

NEW#TomCruise on the Set of #MissionImpossible8 in Derbyshire. pic.twitter.com/ZtTD9oZ4vw