Ryan Gosling cantará I'm Just Ken en los Oscar 2024

Ryan Gosling acudirá a los Premios Oscar 2024 el próximo 10 de marzo y lo hará no solo en calidad de nominado a mejor actor de reparto por su papel de Ken en Barbie. También será el artista encargado de interpretar I'm Just Ken, el tema viral que canta en la película que ha sido la nominado a mejor canción. Y es que, tras semanas de especulación, se ha confirmado que el intérprete actuará con la balada en vivo y en directo por primera vez.

Los rumores sobre si Gosling cantaría la canción en la ceremonia se venían sucediendo desde que se conocieron las nominaciones. "Podría ser demasiado arriesgado", comentaba él mismo en una entrevista concedida a Variety, donde reconocía que la Academia aún no se lo había preguntado. "No sé cómo funcionaría eso. Pero estoy abierto a ello", añadía. Finalmente, la fuente ha confirmado que la actuación sí ocurrirá.

Aunque la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se ha negado a hacer comentarios al respecto, I'm Just Ken está oficialmente programada para la gala. Tras la nominación, era previsible que ocurriera, pues en los Oscar se suelen interpretar todas las canciones candidatas a levantar la estatuilla.

Sin embargo, no siempre es el artista original quien lleva a cabo la actuación. Pero con I'm Just Ken, finalmente Gosling sí será quien cante la canción. De hecho, su escritor, Mark Ronson, aseguró que o lo hacía él o no lo haría nadie. "Creo que si Ryan no lo hace, entonces nosotros no lo haremos", señalaba en los pasados premios Grammy.

I'm Just Ken es una de las dos canciones de Barbie que están nominadas a los Premios Oscar 2024. La otra es una de las grandes favoritas a ganar el premio, What Was I Made For?, de Billie Eilish. La joven cantante ya se hizo con la estatuilla en 2022 por No Time To Die, el tema de la última película del James Bond de Daniel Craig. Además, en 2020 fue la artista encargada de actuar durante el in memoriam.