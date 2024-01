Tráiler de El astronauta: Un melancólico Adam Sandler se topa con un alien psiquiatra en su nuevo filme de Netflix

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo 1 de marzo verá la luz en Netflix El astronatua (Spaceman) la nueva película de Adam Sandler un filme de ciencia ficción con toques existencialistas en el que el actor da vida a un hombre que se embarca en una investigación por los confines del sistema solar. Y mientras se acerca la fecha de estreno, la plataforma ya ha lanzado un dramático tráiler del filme que trasladará a la pequeña pantalla la novela El astronauta de Bohemia de Jaroslav Kalfar.

Dirigida por Johan Renck (Chernobyl), la cinta sigue los pasos de Jakub Procházka, un astronauta checo inmerso una solitaria misión de investigación por el espacio durante seis meses. Atrás dejó su vida en la Tierra y a su mujer, Lenka, (Carey Mulligan) a la que extraña enormemente ya que su matrimonio pende de un hilo.

Pero, tal y como revela el tráiler, Procházka pronto descubrirá que no está solo en la nave, ante él se le aparece Hanus, un ancestral alienígena con forma de araña que, con al voz de Paul Dano, afirma ser otro viajero con alma de explorador. "No tengas miedo. Tu soledad me intrigaba. Soy como tú", le dice esta criatura a Jakub, quien cree que estar delirando.

Todo parece indicar que quiere ayudar a su compañero astronauta a comprender que es lo que falla antes de que sea demasiado tarde. "¿Qué haces aquí?", le pregunta Procházka al ser antropomórfico. "Me gustaría ayudarte con tu angustia emocional". "Son tus pensamientos, solo los encuentro contigo", añade la criatura al intentar que el astronauta acepte su ayuda para mantenerlo a flote y pueda abandonar esa tristeza que lo carcome por dentro.

"Seis meses después de una solitaria misión de investigación al borde del Sistema Solar, un astronauta llamado Jakub (Sandler), se da cuenta de que el matrimonio que dejó en la Tierra podría no estar esperándolo cuando regrese a la tierra. Desesperado por arreglar las cosas con su esposa Lenka (Carey Mulligan), recibe la ayuda de una criatura misteriosa que se encuentra escondida en las profundidades de su nave. Hanus (con la voz de Paul Dano) trabajará con el protagonista para encontrar el sentido a aquello que salió mal, antes de que sea demasiado tarde para resolver su situación sentimental", reza la sinopsis de la película.

Dirigida por Renck a partir de un guion de Colby Day, El astronauta también cuenta en su reparto con nombres de la talla de Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini. Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan, Michael Parets, Tim Headington, Lia Buman y Max Silva como productores, mientras que el propio Renck junto a Ben Ormand y Barry Bernardi ejercen como productores ejecutivos.