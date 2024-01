Ben Affleck y Matt Damon, juntos de nuevo en Animals, un thriller de acción para Netflix

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

Ben Affleck y Matt Damon volverán a trabajar juntos una vez más, ahora de la mano de Netflix. La dupla responsable de éxitos como El indomable Will Hunting o la reciente AIR, entre otras, colaborarán en una película de acción que llevará por título Animals.

Tal y como informa The Hollywood Reporter, Affleck será el director del proyecto, mientras que Damon lo protagonizará. Ambos repetirán así la fórmula de AIR, que tan bien les funcionó. Esta vez, en lugar de Prime Video, la llevarán a cabo con Netflix.

La película ha sido planteada bajo varios títulos como The Animals of Los Angeles y Be Gentlemen, pero finalmente ha sido reducida únicamente a Animals. Los guionistas serán Connor McIntyre y Billy Ray, que narrarán un thriller policial sobre un candidato a la alcaldía y su esposa cuyo hijo es secuestrado. Ambos deberán ensuciarse las manos si quieren recuperar a su hijo. Y es que la pareja estará rodeada de numerosos enemigos, tanto políticos como ajenos a ese mundo.

El rodaje de Animals comenzará el próximo mes de marzo en Los Ángeles si los planes siguen el calendario previsto. La cinta estará producida por Artists Equity, la compañía fundada por Affleck y Damon. Dirigida por artistas, el objetivo de la empresa es poder recompensar económicamente a todos los participantes de una película.

La asociación entre Ben Affleck y Matt Damon comenzó en 1992 con la película Private School. Tras ella, han trabajado juntos, delante o detrás de las cámaras, en Días de gloria (1995), Persiguiendo a Amy (1997), El indomable Will Hunting (1997), Dogma (1999), Jay y Bob el Silencioso contraatacan (2001), Una noche perfecta (2002), Una chica de Jersey (2004), El último duelo (2021) y AIR (2023).

Por el momento, se desconoce quiénes acompañarán a Damon en el reparto de Animals o si Affleck también contará con algún papel, como acostumbra en las películas que dirige. Tampoco existe una fecha de estreno estimada, aunque la cinta podría llegar a lo largo de 2025.