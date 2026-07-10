Imágenes inéditas de Hulk vs Spider-Man en el spot coreano de Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Queda cada vez menos para que Spider-Man: Brand New Day llegue a los cines, donde aterrizará el próximo 29 de julio. Y aunque tanto la sinopsis como los adelantos han revelado bastantes detalles del filme, los fans aún están ansiosos por saber más. Así, a muchos les alegrará conocer la existencia de un nuevo tráiler lanzado por Sony Pictures Korea que parece incluir imágenes inéditas de uno de los enfrentamientos más esperados de la cinta.

El avance en cuestión, de apenas medio minuto de duración, no se diferencia demasiado de otros, aunque sí que incluye algunos planos que muestran mejor la pelea del trepamuros contra un Hulk desatado. Se muestra así a Spider-Man en un edificio medio derruido, con un artefacto tecnológico en el brazo y lanzándose contra el gigante esmeralda.

Cabe recordar que, a pesar de que las imágenes que hayan salido a la luz no lo muestren, algunos rumores apuntan a que la película podría presentar a una icónica versión de Hulk, el Hulk gris. De hecho, los protagonistas de la cinta ya mencionaron los "otros colores" del personaje en una entrevista concedida a Fandango, alimentando así la teoría de un gran giro para Bruce Banner.

¿QUIÉN MÁS ESTÁ EN SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY?

Aparte de con Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk y con el regreso de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon como Peter Parker, MJ y Ned, respectivamente, Spider-Man: Brand New Day cuenta en su reparto con Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Michael Mando como Mac Gargan/El Escorpión, Marvin Jones III como Tombstone, Tramell Tillman como Bill y Liza Colón-Zayas como una agente de policía, entre otros.

La cinta de Destin Daniel Cretton cuenta además con Sadie Sink, cuyo papel no se ha confirmado por el momento, pero se espera que encarne a la poderosa telépata Jean Grey, uno de los personajes más emblemáticos de los X-Men.