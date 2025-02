Harrison Ford, acusado de comportarse como una "diva" en el rodaje de Capitán América: Brave New World

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World ya ha llegado a los cines. Sin embargo, cabe recordar que el camino hacia el estreno no fue precisamente sencillo y que la cinta sufrió varios, retrasos, reescrituras de guión e incluso 'reshoots' tras montajes que no llegaron a convencer en los pases de prueba. Ahora, un miembro del equipo ha desvelado hasta qué punto la producción se complicó, señalando, por ejemplo, el comportamiento de "diva" de Harrison Ford, los continuos cambios o la inseguridad por cómo iba a resonar la trama política en la audiencia.

"Trabajé en los 'reshoots'. Creo que todo el equipo sabía que probablemente no iba a ser una buena película. Algunas de las secuencias de acción no eran creíbles. Tuvimos muchas frustraciones en el set", confesó un miembro del equipo técnico de Capitán América: Brave New World en declaraciones a Vulture.

La fuente, que presuntamente ha trabajado en otras producciones marvelitas, señaló la indecisión respecto a algunos aspectos creativos, como la inclusión de cierto personaje en una escena en particular. "Después de terminar el rodaje principal, fue como, 'Oh, vamos a presentar al líder de la Sociedad Serpiente (Serpent Society)'. Estaba dentro, después estaba fuera, luego dentro de nuevo. Eso es muy caro de hacer. Mis compañeros, que pasaron más tiempo en Brave New World que yo, dijeron: 'Sí, ha sido una producción muy dura'", expresó.

Por otro lado, el o la informante aseguró que no fue fácil trabajar con Ford, de quien, a pesar de declararse "fan", dijo que era "uno de los artistas más malhumorados" con los que había tratado, resaltando además su comportamiento de "diva".

"No sé si os acordáis, pero tuvo un accidente de avión. Ni siquiera podía levantar el brazo izquierdo por encima del pecho", rememoró la fuente, explicando que debido a ello habían tenido que vestir "a un Harrison Ford de 80 años" con el traje de captura de movimiento. "A mí me pareció que lo odiaba y que no quería hacerlo. Y cuando Harrison terminaba, terminaba. Todo el mundo se peleaba para hacerlo feliz. Eso creó un ambiente de trabajo muy incómodo", reveló.

Afirmando que los 'reshoots' son normales en una producción de las características de Capitán América 4, la fuente remarcó que había secuencias enteras que se rodaron pero no entrarán en la película, lo cual resulta muy caro.

"No voy a decir que el director no estaba preparado para manejar esa producción. Básicamente, tratar con los egos de artistas de primer nivel fue el problema. Fue principalmente sólo Harrison Ford. Así que fue un poco decepcionante. Al final, fue el rodaje de Marvel más tenso en el que he trabajado", aseguró.

Cabe mencionar que, pese a la insistencia en el mal comportamiento de Ford, otro informante dijo al medio que ese punto "no era cierto".

SIMILITUDES CON EL PANORAMA POLÍTICO

Otro de los problemas que, según el miembro del equipo técnico de la cinta afectó a la producción y la recepción en los pases de prueba, fue el parecido de su trama política con el panorama estadounidense actual. "Cuando el estudio hizo su prueba ante el público, no respondió. ¿Quizás no querían ver nada político en un año electoral? ¿Quizá estaban divididos sobre a quién iban a votar?", reflexionó.

Y es que la fuente no es la primera en señalar las similitudes entre el personaje de Ford, el presidente Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, "un general muy poderoso que llega al Gobierno dispuesto a imponer medidas drásticas y se convierte en un furioso Red Hulk", y el presidente Donald Trump.

"Esta es mi opinión, pero creo que Disney se estaba dando cuenta, 'Hey, llevamos sangrando un tiempo. Intentemos no cabrear a nuestra base de fans más de lo que lo hemos hecho en los últimos dos años'. Ellos saben que van a perder gran parte de su audiencia de esa manera", valoró el informante.