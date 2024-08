Harrison Ford, terriblemente sincero sobre Capitán América Brave New World: "Es hacer el idiota por dinero"

Harrison Ford, terriblemente sincero sobre Capitán América Brave New World: "Es hacer el idiota por dinero"

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World llegará a las salas de cine el 14 de febrero de 2025. En la cinta, Harrison Ford toma el relevo del fallecido William Hurt como Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, un personaje poderoso no solo por ser presidente de los Estados Unidos sino también por convertirse en el colosal Hulk Rojo... una transformación que el intérprete ha señalado con humor que supone "ser un idiota por dinero".

Y es que, en su debut en el UCM, Ford se enfrenta a la difícil tarea de embutirse en un traje de 'motion capture' o captura de movimiento. "¿Qué hizo falta? Fue necesario que no me importara. Fue necesario ser un idiota por dinero, algo que he hecho antes", confesó en tono de broma el actor a Angelique Jackson, reportera de Variety, cuando esta le preguntó en la Comic-Con sobre lo que había supuesto para él trabajar en un personaje generado parcialmente por ordenador.

El intérprete quiso remarcar, ya más seriamente, que con esta respuesta no pretendía menospreciar el papel. "Solo digo que tienes que hacer ciertas cosas que normalmente tu madre no querría que hicieras, o tu profesor de interpretación, si lo tuvieras. Pero es divertido y lo disfruté. Me lo pasé muy bien y estoy encantado con la respuesta que tuvimos con el tráiler", clarificó.

De hecho, el actor que diera vida a personajes tan icónicos como Han Solo en la saga de Star Wars o Indiana Jones, habló maravillas de su paso por Marvel. "Es algo totalmente diferente, ¿no? Libre de algunas limitaciones normales a la imaginación. Es encantador y divertido. La gente con la que trabajé es fantástica. El director, Julius Onah, hizo un trabajo estupendo. Es muy divertido trabajar con el Sr. [Anthony] Mackie. Nos lo pasamos muy bien. Me lo pasé muy bien", dijo en una entrevista reciente con ScreenRant.

Por su parte, los compañeros de rodaje de Ford también se han mostrado encantados de tenerle entre ellos. Anthony Mackie, que protagoniza el filme, reveló el año pasado en declaraciones a Inverse que el famoso intérprete les animaba a todos durante la producción. "Tiene un aura. Pero la disipa rápidamente porque es un tipo genial. Es todo lo que una estrella de cine debería ser. Decía: 'Rodemos esta mierda'. Y todo el mundo decía: 'Sí, rodemos esta mierda'", recordaba Mackie.

Capitán América: Brave New World será la primera cinta en solitario de Sam Wilson como Capitán América después de tomar el testigo de Steve Rogers tras los acontecimientos relatados en Falcon y el Soldado de Invierno, la serie que Mackie protagonizó junto a Sebastian Stan.

Además de Mackie y Ford, completan el reparto del filme Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson, Danny Ramírez, el luchador de la WWE, Seth Rollins, Shira Haas y Liv Tyler, que volverá a encarnar a Betty Ross.