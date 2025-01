Danny Ramírez, el nuevo Falcon de Marvel, contra deportaciones de Trump: "Me rompe el corazón"

El próximo 14 de febrero llega a los cines 'Capitán América: Brave New World', con Anthony Mackie como el emblemático superhéroe y su fiel escudero, Joaquin Torres, el nuevo Falcon de Marvel encarnado por Danny Ramírez. "Es muy decepcionante", afirma sobre las duras imágenes de deportaciones masivas de inmigrantes en EE.UU. ordenadas por Donald Trump. "Me confunde, me rompe el corazón y espero que la gente hable y que podamos, con esfuerzo y con nuestra voz, cambiar lo que está pasando", reflexiona.