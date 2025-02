La escena post-créditos de Capitán América 4, explicada: ¿Quienes son "los otros"?

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World ya ha llegado a las salas de cine. Sam Wilson (Anthony Mackie) recoge el testigo de Steve Rogers, protagonizando el 35.º largometraje del Universo Cinematográfico de Marvel, en el que el presidente Thaddeus 'Thunderbolt' Ross (Harrison Ford) y Samuel Sterns (Tim Blake Nelson), son los principales antagonistas. Y como es habitual en La Casa de las Ideas, el metraje incluye una escena post-créditos que deja varias pistas sobre el futuro próximo del UCM.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la secuencia posterior a los créditos, Wilson visita a Sterns en La Balsa, la prisión de máxima seguridad en la que estuvo recluido tras los sucesos de Civil War junto a otros Vengadores como Clinton Barton (Ojo de Halcón), Wanda Maximoff (Bruja Escarlata) y Scott Lang (Ant-Man). Todos fueron encerrados allí por orden del por aquel entonces general Ross tras alinearse en el bando de Steve Rogers y negarse a acatar los Acuerdos de Sokovia.

Volviendo a la escena extra de Brave New World, el actual Capitán América se jacta frente al villano de haber sobrevivido al descontrolado arrebato de Hulk Rojo, algo que no entraba en las posibilidades del antagonista, cuya mente se ha convertido en un superordenador tras la exposición a los rayos gamma.

No obstante, el villano también conocido en los cómics como El Líder ofrece tanto al protagonista como al público un importante apunte sobre el devenir del Universo Cinematográfico Marvel. Sterns le desvela al personaje de Mackie que, en su calculo de casi infinitas probabilidades, ha visto que se acerca un enfrentamiento. Una contienda en la que el Capitán América y otros superhéroes tendrán que hacer frente a "los otros" para defender su mundo, el de la Tierra-616.

Además, Sterns también le hace saber al Capitán América que existen otros mundos aparte del suyo, algo que tanto los espectadores como otros personajes del UCM ya conocían por la cantidad de tramas multiversales que las producciones de La Casa de las Ideas han presentado en los últimos años.

"Compartimos el mismo mundo, ¿No es así. Este mundo por el que morirías para salvar. Pero están llegando. Lo he visto en las probabilidades, lo he visto tan claro como el día. Todos vosotros, héroes que protegen este mundo.... ¿Creen que son los únicos? ¿Creen que este es el único mundo? Veremos qué sucede cuando tengan que proteger este lugar... de los otros", le dice el Líder.

Es evidente que la escena no está vaticinando, a priori, ninguno de los eventos que acontecerán en las películas que Marvel Studios estrenará este 2025, sino que apunta directamente a Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 1 de mayo de 2026.

LOS OTROS... A LAS ÓRDENES DE STARK/DOOM

Dado que Brave New World actúa como antesala de la formación de un nuevo equipo de Vengadores, puede ser que "los otros" sean los encargados de provocar que los héroes unan fuerzas para hacerles frente. Se especula que este grupo de villanos podría haber sido formado por el Doctor Doom, al que dará vida Robert Downey Jr. en Avengers: Doomsday.

Es más, es posible que Sterns se refiera a "los otros" precisamente como una variante maligna de los héroes que antaño salvaron el universo, unos Vengadores malvados que tendrían como objetivo conquistar otros mundos.

Además del actor que dio vida a Iron Man, varias fuentes aseveran que Chris Evans también regresaría en el filme de los hermanos Russo. Sin embargo, nada asegura que este vaya a encarnar a Steve Rogers, sino que podría convertirse en una versión oscura y cruel de su personaje perteneciente a otra realidad.

Así, algunos rumores sobre la trama de la cinta que volverán a dirigir los hermanos Russo sostienen que los intérpretes que encarnaron a los Vengadores originales, es decir, Downey, Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Jeremy Renner y Mark Ruffalo, volverían a la gran pantalla para dar vida a los antagonistas de Doomsday.

En todo caso, la revelación de el Líder no deja de ser algo decepcionante... ya que hubiera tenido más impacto hace años, cuando los fans del Universo Marvel no estaban ya tan familiarizados con el concepto del Multiverso y las variantes. Películas como Spider-Man: No Way Home, Ant-Man y la Avispa: Quantumania o más recientemente Deadpool y Lobezno, así como series como Loki o What If...?, han jugado ya con estos conceptos y presentando versiones alternativas tanto de héroes como de villanos.

Sea como fuere, se espera que Sam Wilson sea quien lidere a los Vengadores y se encargue de reunir a un nuevo equipo capaz de detener los peligros que amenazan con perturbar la paz de la Sagrada Línea Temporal. Entre sus integrantes, estarán Los 4 fantásticos, que debutarán por primera vez en el UCM el 25 de julio y se espera que sean vitales para la trama de las próximas películas de Vengadores.