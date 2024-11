Capitán América 4 no levanta cabeza

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

El 14 de febrero de 2025 llegará a las salas Capitán América: Brave New World con Anthony Mackie como nuevo abanderado de la libertad. Y Giancarlo Esposito (Breaking Bad), una de las estrellas de la nueva producción de Marvel, ha revelado ahora que siguen filmando reshoots.

Según anteriores informaciones, la cinta de Julius Onah, cuyo rodaje terminó oficialmente ya en 2023, pasó por un periodo de reshoots tras unas desalentadoras reacciones a su primer montaje. De hecho, Marvel contrató al guionista Matthew Orton (Caballero Luna) para la reescritura de algunas partes del filme y rodar las nuevas secuencias.

Ahora, según informa Collider, Esposito, quien interpretará al despiadado y calculador asesino de la Sociedad Serpiente, Seth Voelker A.K.A. Sidewinder en Capitán América 4, confirmó que, efectivamente, regresará al set de rodaje en unos días para filmar nuevas escenas.

"La historia de Capitán América, aunque ha sido increíble estar en el set para grabarla, en realidad tendré que volver la próxima semana para filmar un poco más", aseguró el protagonista de series como Breaking Bad o El padrino de Harlem.

Giancarlo Esposito has revealed that he’s doing reshoots for ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’ next week. “I’m so excited. Put that costume back again, baby!” pic.twitter.com/FHhetjo2V4

Por otra parte, durante la pasada Fan Expo Chicago, Esposito ya adelantó a los fans del UCM lo que pueden esperar de su personaje, un villano al que describe como "un científico; una mente brillante y rudo".

Giancarlo Esposito says Seth Voelker/Sidewinder in 'CAPTAIN AMERCIA: BRAVE NEW WORLD' is "a scientist; a great mind."



"You will see me do things that you've never seen me do before."#FanExpoChicago pic.twitter.com/dTrY3mFmXr