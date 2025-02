Capitán América 4: Brave New World 8 - Películas y series IMPRESCINDIBLES para entenderla

Capitán América 4: Brave New World 8 - Películas y series IMPRESCINDIBLES para entenderla - MARVEL STUDIOS

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World ya está en cines. La cuarta película de la saga es la primera en la que Sam Wilson (Anthony Mackie) porta el escudo de vibranio, tomando el testigo de Steve Rogers (Chris Evans). Con esta cinta dirigida por Julius Onah, ya son 35 los largometrajes del Universo Cinematográfico de Marvel que han llegado a la gran pantalla.

Con tal cantidad de filmes, ampliados también por ya no pocas series y tramas multiversales, los espectadores pueden sentirse abrumados al aproximarse al nuevo proyecto del UCM. Por tanto, no está de más recordar cuáles son, de entre este casi medio centenar de producciones de Marvel Studios, los títulos fundamentales para entender perfectamente todos los entresijos de la trama de Capitán América: Brave New World.

Estas son 8 películas y series que ver (o revisitar) para no perder detalle de Capitán América: Brave New World.

EL INCREÍBLE HULK (2008)

La segunda película del UCM, protagonizada por Edward Norton como Bruce Banner antes de que fuera sustituido por Mark Ruffalo, mostró por primera vez al general Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, al que daba vida el fallecido William Hurt, y al Samuel Sterns al que encarna Tim Blake Nelson, dos personajes cruciales en Capitán América 4.

CAPITÁN AMÉRICA: EL SOLDADO DE INVIERNO (2014)

Para aquellos que no conozcan nada de Sam Wilson, su debut en el UCM como Falcon podría ser una buena manera de aproximarse. Además, revisitar la cinta para disfrutar de nuevo del Steve Rogers de Chris Evans no tiene desperdicio.

VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN (2015)

Aunque su rol no sea tan importante en este filme de Joss Whedon, Sam Wilson formó parte por primera vez del equipo de superhéroes más célebre de Marvel. El gran villano del largometraje fue Ultrón, que según algunos rumores regresará en próximas producciones al UCM.

CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR (2016)

Una de las cintas más celebradas del UCM, en la que Wilson ya formó parte del equipo contrario de Ross, acompañando al Capitán América. Los Acuerdos de Sokovia, fundamentales para entender la evolución de los Vengadores, fueron firmados en este filme de los hermanos Russo que dividió a los Vengadores en dos bandos enfrentados.

VENGADORES: INFINITY WAR (2018)

El chasquido de Thanos y la consecuente eliminación de la mitad de la población del universo continúa resonando en Brave New World, con políticos y superhéroes sopesando aún más sus decisiones que pueden llegar a afectar a toda la humanidad.

VENGADORES: ENDGAME (2019)

El final de la Fase 3 del UCM ofrece las respuestas necesarias para aquellos que se sigan preguntando por qué Steve Rogers dejó de ser el portador del escudo de vibranium. Además, es una cinta que marca un antes y un después en el Universo Cinematográfico de Marvel por sus inolvidables despedidas.

FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO (2021)

Tras el final de Endgame, Wilson y un redimido Bucky Barnes tienen que seguir adelante sin Steve Rogers en esta serie de seis episodios. El nuevo Capitán América tendrá que despejar sus dudas sobre sus aptitudes, abrazar su nueva vida... y encontrar a un fiel compañero que le acompañe, que será el Falcon de Joaquín Torres (Danny Ramirez).

ETERNALS (2021)

A pesar de que en un principio pareciese una película sin apenas relación con el UCM, su batalla final dejó al celestial Tiamut sobre el océano, una fuente de Adamantium que será de vital importancia para la trama de Brave New World y para el futuro de la franquicia, que abre la puerta a los X-Men.