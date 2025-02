Harrison Ford, tremendamente sincero sobre el batacazo de Indiana Jones 5

MADRID, 6 Feb. (CuturaOcio) -

Capitán América: Brave New World que llega a los cines este 14 de febrero, supondrá el debut de Harrison Ford en el Universo Cinematográfico Marvel como Thaddeus 'Thunderbolt' Ross/Red Hulk. El actor se suma así a otra exitosa franquicia, tras haber encarnado durante años a icónicos personajes de sagas tan populares como Indiana Jones o Star Wars. No obstante, aun en las mejores sagas hay batacazos y ese fue el caso de Indiana Jones y el dial del destino, un fracaso al que el intérprete se ha referido de forma sincera.

"Cosas que pasan (Shit happens)", expresaba espontáneo Ford en una entrevista concedida a The Wall Street Journal, refiriéndose a la tibia acogida que había tenido la última entrega de Indiana Jones en comparación con sus predecesoras. Y es que la película solo recaudó 60,4 millones de dólares en la taquilla norteamericana en su primer fin de semana.

"Realmente fui yo quien creía que había otra historia que contar. Cuando [Indy] había sufrido las consecuencias de la vida que le había tocado vivir, yo quería una oportunidad más para levantarle y sacudirle el polvo del culo y echarle ahí fuera, desprovisto de parte de su vigor, para ver qué pasaba", reveló el actor, que aseguró seguir "contento de haber hecho esa película".

Cabe recordar que la cuarta entrega de la franquicia, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, ya recibió ciertas críticas, que el intérprete abordó igualmente calmado. "Creo que todo el mundo tiene derecho a opinar. La película no tuvo el éxito que queríamos, quizá", expresó en declaraciones a The Hollywood Reporter en 2023, explicando que los críticos imponían "sus reglas sobre lo que debía ser la película", que no eran las reglas de Steven Spielberg o George Lucas.

Dirigida por James Mangold y escrita por el propio Mangold junto a Jez Butterworth, John-Henry Butterworth y David Koepp, Indiana Jones y el Dial del Destino estuvo protagonizada por Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters, Ethann Isidore y Mads Mikkelsen. Además, la cinta contó con banda sonora de Jon Williams.