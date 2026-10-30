Halloween 2026: Cuatro películas de terror recientes que recomienda Stephen King

Archivo - 4 recientes películas de terror justo a tiempo para Halloween, recomendadas por Stephen King - CONTACTO / NETFLIX - Archivo

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Stephen King, el maestro del terror y el thriller psicológico, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores al desvelar sus películas favoritas para este Halloween. En esta ocasión, su lista actual incluye producciones como Undertone, Embestida, Obsession y The Cycle, largometrajes que exploran desde el suspenso más íntimo hasta el estilo más visceral del género.

Desde que en 1974 debutara con su novela Carrie, que fue llevada al cine dos años después por Brian De Palma y que ahora vuelve a estar de actualidad con la revisión de Mike Flanagan en Prime Video, King se ha forjado un nombre como leyenda del terror con títulos como El resplandor, It, Cementerio de animales, La niebla o Misery.

Todas ellas han saltado a la pantalla, muchas con la colaboración del propio novelista, que se ha convertido en una voz más que autorizada del género también en el ámbito cinematográfico.

De hecho, King ha recomendado muchos títulos icónicos como Tiburón, El proyecto de la bruja de Blair, Déjame entrar, Train to Busan o The Descent. Ahora, sus nuevas sugerencias de terror llegan justo a tiempo para la noche más espeluznante del año.

UNDERTONE

Undertone, escrita y dirigida por Ian Tuason, consigue provocar un miedo profundo a través del sonido. La producción utiliza ruidos extraños, voces amortiguadas y largos silencios para generar una gran tensión, elementos que llevaron a King a describirla como "de pesadilla".

Esta nueva película de A24 sigue la historia de Evy, una presentadora de un podcast sobre fenómenos paranormales que regresa a su casa. El motivo es cuidar a su madre moribunda, quien se encuentra en coma. La protagonista es interpretada por Nina Kiri, a quien el autor elogió "por llevar la película sobre sus hombros".

Acompañada por Justin (Adam DiMarco), Evy comienza a investigar una serie de inquietantes grabaciones de audio enviadas a su programa. En estas cintas, una pareja experimenta sucesos paranormales cada vez más aterradores. Una aparente conexión con una presencia demoníaca se vuelve imposible de ignorar a medida que la propia vida de la protagonista comienza a desmoronarse.

EMBESTIDA

El thriller de tiburones de Netflix, Embestida, combina el espectáculo de catástrofes con la tensión de la supervivencia y emocionantes encuentros submarinos. De hecho, King aprovechó sus redes sociales para asegurar que la película tiene "la mejor frase del año (hasta ahora): 'Mamá tiene que luchar contra unos malditos tiburones'".

Dirigido por Tommy Wirkola, el filme relata la historia de una comunidad costera devastada por un huracán. A medida que las inundaciones ocupan la ciudad, los residentes quedan atrapados en situaciones cada vez más extremas, con depredadores hambrientos acechando entre las calles y los edificios sumergidos.

La historia sigue a varios grupos de supervivientes, entre ellos una joven que planta cara a sus miedos, una mujer embarazada en una situación límite y un grupo de niños que lucha por salir adelante en medio del caos. Se trata de una producción que exprime al máximo las posibilidades maravillosamente absurdas del terror con tiburones, sin perder por ello una auténtica sensación de peligro.

OBSESSION

Bear (Michael Johnston) anhela desesperadamente que su compañera de trabajo, Nikki (Inde Navarrette), corresponda sus sentimientos. Su suerte cambia al conseguir un misterioso objeto sobrenatural capaz de conceder deseos, el cual utiliza para enamorarla. Aunque al principio todo parece idílico, las consecuencias de su acción se vuelven cada vez más inquietantes.

A través de esta premisa, el director y guionista Curry Barker explora las implicaciones más oscuras de intentar controlar las emociones ajenas, equilibrando los momentos perturbadores con un agudo y, a veces, descarado sentido del humor. Tras ver el filme, King elogió la cinta en su cuenta de Threads otorgándole "un notable alto en mi libro de cine, pero sigo pensando en ella", y destacó de la producción "esa extraña mezcla de humor y terror".

THE CYCLE

"Normalmente no promociono películas de terror (a menos que sean mías, jaja), pero esta es especial. Apúntenla en su calendario", dijo King en X sobre The Cycle, la cinta protagonizada por Deborah Ann Woll en el papel de Meg. Dirigida por Jordan Downey, la historia sigue a esta antropóloga forense cuyo trabajo se centra en el análisis de restos humanos.

La vida de Meg da un giro inquietante cuando descubren el cuerpo de su padre, desaparecido casi 40 años atrás. Este hallazgo la obliga a enfrentarse a un misterio arraigado en su propia historia familiar, sobre el cual el maestro del género añadió también que es "una mezcla entre La cosa y El silencio de los corderos".