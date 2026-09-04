Archivo - Inde Navarrette, estrella de Obsession y X-Men, se enfrentará a alienígenas y cocodrilos en su nueva película - ADMEDIA / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

La carrera de Inde Navarrette se ha visto catapultada por el éxito de Obsession, el fenómeno de terror que acumula más de 500 millones de dólares en la taquilla mundial y por el que ya empieza a sonar como una de las posibles candidatas a hacerse con una nominación al Oscar. Hace un par de semanas se dio a conocer que la actriz había fichado por el UCM y que será Rogue en el reinicio de los X-Men, pero ese no es el único proyecto que tiene por delante.

Según señala The Hollywood Reporter, Navarrette protagonizará (y, por primera vez, ejercerá de productora ejecutiva) The Waffle House Index, un thriller de ciencia ficción que acaba de adquirir Apple Original Films y que producirá Plan B Entertainment.

La cinta, que será dirigida por Louis Paxton, cuenta con un guion de Andrew Nunnelly que el año pasado fue incluido en la conocida como Black List, una famosa lista que recopila anualmente los mejores guiones no producidos. Según algunas fuentes, el acuerdo por el guion habría ascendido a siete cifras.

La historia de Nunnelly sigue a una camarera que trabaja en un restaurante de la famosa cadena estadounidense Waffle House (en español, la Casa de los Gofres) durante un turno de noche que va de mal en peor. Y es que, los sucesos a los que se tiene que enfrentar la pobre chica incluyen la llegada de un hombre armado, una inundación, cocodrilos asesinos, una explosión nuclear e incluso un búnker mágico y extraterrestres.

EL ÍNDICE DE WAFFLE HOUSE

El título del filme, The Waffle House Index (el índice de Waffle House, en español), hace referencia a una medida informal utilizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos para determinar la gravedad de un desastre. Fue el exdirector de gestión de emergencias de Florida, Craig Fugate, quien acuñó el término en 2004, tras el huracán Charley.

The Waffle House se caracteriza por estar abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana y los niveles del mencionado barómetro se basan en el servicio que puede ofrecer un local. El verde significa que el restaurante está en pleno funcionamiento, por lo que los daños no son graves; el amarillo indica un menú reducido, quizá debido a la falta de suministros y el rojo es para cuando las condiciones son tan peligrosas que hay que cerrar el establecimiento. Según lo que se sabe de la trama del filme, es de esperar que el restaurante donde trabaja el personaje de Navarrette pase por todos los niveles.