El remake de El proyecto de la bruja de Blair ya tiene fecha de estreno- ARTISAN ENT.

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Estrenada en 1999 y rodada en formato de falso documental, El proyecto de la bruja de Blair está considerada una de las obras más influyentes del cine de terror que dio lugar a tres nuevas entregas, la última de ellas vio la luz en 2016, que no lograron repetir el rutilante éxito de la original. Ahora la franquicia regresa de la mano de Lionsgate con un remake que llegará a los cines el 24 de septiembre de 2027.

Recuperando el espíritu de la cinta original, que se convirtió en un fenómeno viral cuando el término aún no había sido acuñado e Internet daba sus primeros pasos, Lionsgate ha anunciado la fecha de estreno del reinicio de El proyecto de la bruja de Blair en una breve e inquietante publicación en Instagram.

En ella aparecen los números 9.24.27 colgando de las finas ramas de unos árboles, mientras que en la parte superior se puede ver también colgando el reconocible símbolo de la bruja de Blair.

UNA NUEVA VISIÓN DEL CLÁSICO DE TERROR

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre la trama. Sin embargo, Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, señaló en declaraciones recogidas por Comicbook.com durante la CinemaCon de 2024 que la película es una "nueva visión" que "revivirá este clásico del terror para una nueva generación".

El proyecto de la bruja de Blair se convirtió en un fenómeno viral en 1999 y alcanzó el estatus de filme de culto al hacer creer a muchos espectadores que la aterradora historia que relataba era real. La cinta relataba, mediante la artimaña del "metraje encontrado", la historia detrás de la desaparición de tres jóvenes que se adentran en un bosque para grabar un documental sobre una oscura y macabra historia local, la leyenda de la bruja de Blair.

La historia dio lugar a tres películas más, Curse of the Blair Witch, El libro de las sombras y Blair Witch, estrenadas en 1999, 2000 y 2016.

Dylan Clark será el encargado de dirigir este remake de El proyecto de la bruja de Blair a partir de un guion de Chris Thomas Devlin. Jason Blum, James Wan, Roy Lee, Adam Hendricks y Greg Gilreath son los productores del filme. Eduardo Sánchez, Daniel Myrick y Gregg Hale, responsables de la película de 1999 junto a dos de sus protagonistas, Joshua Leonard y Michael C. Williams, ejercen como productores ejecutivos.