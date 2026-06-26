Curry Barker dirige Obsession: "El terror más interesante es el que tiene que ver con las personas"

Curry Barker dirige Obsession: "El terror más interesante es que tiene que ver con las personas" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 26 Jun. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

El terror psicológico vuelve a la gran pantalla con Obsession, la nueva película dirigida por Curry Barker, que llega a los cines españoles este viernes 26 de junio después de convertirse en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año.

La cinta, protagonizada por Inde Navarrete y Michael Johnston, ha recaudado más de 300 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno el pasado 15 de mayo. Una cifra extraordinaria para una producción independiente cuyo presupuesto apenas alcanzó los 750.000 dólares.

Buena parte del atractivo del filme reside en que el miedo no nace de criaturas sobrenaturales ni de grandes efectos especiales, sino de una obsesión que va creciendo hasta convertirse en una auténtica pesadilla. Esa era precisamente la intención de Barker desde el comienzo del proyecto.

"Como director de terror, me inspiraba la idea de partir de un lugar muy psicológico, en torno a la obsesión", manifiesta el cineasta durante una entrevista concedida a CulturaOcio. "Siempre me parece interesante cuando consigues sacar adelante una historia en la que el horror tiene que ver con las personas", señala. "La idea de una persona obsesionada con otra me resultó sumamente intrigante para una historia", cuenta Curry.

Ese componente inquietante también marcó el trabajo interpretativo de Inde Navarrette, quien recuerda el proceso de creación de su personaje como un ejercicio constante de experimentación con pequeños gestos, que resultan perturbadores.

"Nos divertimos mucho. Probábamos sonrisas, cuánto tiempo queríamos mantenerlas, y jugábamos con qué hace que una sonrisa resulte inquietante, ajustándola más o menos", explica la actriz. "Fue muy divertido aprovechar esa expresividad que a veces tengo, que puede llegar a ser aterradora. Y fue genial tenerle a él como espejo, porque muchas veces yo no podía verme a mí misma", añade.

TEN CUIDADO CON LO QUE DESEAS

Para Michael Johnston, en cambio, el rodaje fue una experiencia muy distinta. El actor asegura que muchas de las reacciones que muestra en pantalla nacieron de la sorpresa al encontrarse frente a las interpretaciones de su compañera sin haberlas visto previamente.

"Sabía lo que ponía en el guion, pero a menudo no veía lo que iban a hacer hasta que llegaba el momento de rodar. Creo que eso contribuyó a que mis reacciones fueran muy auténticas y naturales", comenta el intérprete.

En Obsession, tras usar un misterioso objeto para conquistar a su amor platónico, un romántico empedernido verá cumplido su mayor anhelo... pero no tardará en descubrir el oscuro y siniestro precio de algunos deseos.

La película obtuvo el Premio Especial del Jurado, el Gran Premio del Público y el Premio Carnet Jove al mejor largometraje en el pasado Festival de Sitges.