Kristen Bell y David Harbour, Mamá y Papá Noel justicieros en el tráiler de Noche de Paz 2 - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Noche de Paz 2, secuela de la comedia de acción navideña protagonizada por David Harbour que llegará a los cines el 4 de diciembre, ya tiene tráiler. El actor de Stranger Things y Thunderbolts, volverá a ponerse en la piel de un Papá Noel violento, justiciero y que en su nueva aventura estará acompañado por su esposa, a quien da vida Kristen Bell.

"En Noche Buena reparto regalos solo a niños buenos. Si te portas mal... suelo repartir otra cosa, justicia", avisa el protagonista al inicio del adelanto. Pero en esta ocasión, el personaje de Harbour se encuentra con un obstaculo: está en la lista negra por "olvidar el significado de la Navidad".

"Habré matado a demasiada gente", contesta Papá Noel cuando le preguntan la razón por la que se encuentra entre los que se portan mal. Así, el protagonista debe encontrar el significado de la festividad, pero la misisón será aún más compleja ya que no cuenta con sus poderes mágicos.

Justo cuando parece nada puede empeorar la situación, un grupo de matones aparece en el centro comercial con la orden de "matar a Santa Claus y a sus ayudantes". Y para hacer frete a esta nueva amenaza, contará con la inestimable ayuda de la mismísima Señora Claus y su letal espada.

NO QUERRÁS ESTAR EN SU LISTA

La película de 2022, Noche de paz, en la que este Santa Claus amargado se enfrentaba a un grupo de mercenarios para rescatar a una niña y a su familia, obtuvo una recaudación internacional de poco más de 75 millones de dólares. Ahora, Harbour vuelve a enfundarse el traje para luchar con un despiadado gánster, a quien da vida Jared Harris, que con sus matones se dedica a aterrorizar a las tiendas del centro comercial Silver Bell.

"Santa Claus olvida el verdadero significado de la Navidad cuando la bulliciosa comunidad del centro comercial le necesita de verdad. Deberá encontrar una forma para vencer a los matones que quieren hacerse con el centro sin el poder la magia, y no hay tiempo que perder. No le quedará más remedio que redescubrir la fe en la bondad y recurrir a unos refuerzos de último minuto de la persona con la que ningún malo quiere tener nada que ver: la Sra. Claus en persona (Kristen Bell)", adelanta la sinopsis oficial.

Junto a Harbour (Viuda negra), Bell (Héroes) y Harris (El curioso caso de Benjamin Button), completan el potente reparto el legendario Joe Pantoliano (Matrix), Daniela Melchior (Guardianes de la Galaxia, Vol. 3), Andrew Bachelor (The Walking Dead), y el luchador profesional de AEW Maxwell Friedman (Terminagolf 2).

Tommy Wirkola (Embestida) dirige de nuevo Noche de paz 2, Pat Casey y Josh Miller también regresan como guionistas en el filme que llegará a los cines el 4 de diciembre.