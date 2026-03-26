De qué va Algo terrible está a punto de suceder, la nueva serie de los creadores de Stranger Things en Netflix - NETFLIX

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Los ocho episodios de Algo terrible está a punto de suceder ya están en Netflix. La ficción, protagonizada por Camila Morrone, Adam DiMarco y Jennifer Jason Leigh, ha suscitado mucha curiosidad entre los fans del terror. Pero..., ¿de qué va esta nueva serie producida por Matt y Ross Duffer, los creadores de Stranger Things?

La ficción sigue los pasos de Rachel, el personaje interpretado por Morrone, que, durante la semana previa a su boda con Nicky, al que encarna DiMarco, comienza a tener el presentimiento de que todo podría acabar en tragedia. Sin embargo, como apunta su creadora Haley Z. Boston, quien escribió uno de los episodios de El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, la ficción no es de terror al uso, sino que está marcada por una constante atmósfera inquietante.

De hecho, se sitúa a medio caballo entre Carrie y La semilla del diablo, combinando humor, tensión y una creciente sensación de paranoia. "Me encanta el terror. Es algo natural para mí, la manera en que proceso mis propias emociones, sentimientos y mi manera de entender el mundo", explicó Boston a Tudum de Netflix.

ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER, EMOCIONES PROHIBIDAS

"Creo que el terror te permite explorar emociones prohibidas y coger todos esos miedos para darles algo de fuerza", añadió. "Me encanta explorar a los personajes, algo que creo que a veces falta en el género de terror. Mi enfoque natural parte del carácter, los diálogos y el humor, y luego lo combino con un horror perturbador... es como decir: 'Quiero sentirme inquieta, quiero asustarme'", confesó Boston.

"Cuando era niña, mi madre me decía: 'Solo tienes que asegurarte de no casarte con la persona equivocada'", confesó la guionista. Y de ahí parte, como Boston reconoce, la premisa de Algo terrible está a punto de suceder. "Tenía un equipo de guionistas y [obtuve] su perspectiva sobre el matrimonio y el compromiso. Había una pareja casada en la sala de guionistas, y fue muy interesante escuchar sus historias", afirmó.

Algo terrible está a punto de suceder cuenta también en su reparto con Ted Levine (El alienista), Gus Birney (Black Rabbit), Jeff Wilbusch (The Calling), Karla Crome (Carnival Row), Sawyer Fraser (El club de las canguro) y Zlatko Buric (Superman). Los hermanos Duffer (Stranger Things), Hilary Leavitt (Stranger Things) y Andrea Sperling (Transparent) son los productores ejecutivos de la serie, junto a la nominada al Emmy Weronika Tofilska, quien dirige cuatro de sus episodios. Por otra parte, Axelle Carolyn (La maldición de Hillhouse) y Lisa Brühlmann (Killing Eve) también son directoras.