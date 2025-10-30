Halloween 2025: Las 5 mejores películas de terror de los últimos 5 años y dónde verlas en streaming

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio - Israel Arias) -

Calabazas sonrientes, macabros disfraces, muchos caramelos, fiestas nocturnas y, cómo no, alguna buena película de terror. Estos son los ingredientes fundamentales, que no únicos, para celebrar Halloween tal y como mandan los cánones de la colonización cultural estadounidense. Pero en estos tiempos de la era del streaming, donde la oferta es casi infinita y el algoritmo traicionero, no está de más afinar el tiro para dar con un buen título que dé cierto sentido a estos días de negro y naranja y de celebración masiva y mercadotecnia desatada.

El exorcista, Psicosis, El resplandor, Los ojos sin rostro, La semilla del diablo, Drácula, La profecía, Alien, La noche de los muertos vivientes, Suspiria, Los otros... Aunque siempre discutible, como toda lista, la nómina del mejor cine de terror de la historia cuenta con algunos títulos que resultan impepinables.

Pero más allá de estos esenciales, tan manidos como imprescindibles y de recomendado (re)visionado en cualquier época del año, y no solo cuando turrones y polvorones van asomando por los lineales de los supermercados, es justo y necesario hacer un ejercicio -voluntario, al menos a nivel temporal- de estrechez de miras para rescatar un puñado de películas estrenadas en el último lustro. Apenas media decena de títulos que, con independencia de su éxito comercial, han contribuido a dignificar el género más maltratado.

Aquí van, por tanto, cinco (y alguno más) aterradores, aclamados y, sobre todo, recientes títulos que, quién sabe, en un par de décadas pueden entrar ya por derecho propio a formar parte del selecto grupo de los clásicos básicos del cine de terror que, efectivamente y sí, salen a la palestra, un año tras otro... en el dichoso Halloween.

WEAPONS (2025)

Disponible en HBO Max y Movistar Plus+

La cinta dirigida, escrita y producida por Zach Cregger, el mismo cineasta detrás de la también muy exitosa Barbarian (2022), es sin duda el fenómeno de terror más mediático del año y su repulsiva tía Gladys el nuevo disfraz estrella en todas las fiestas de Halloween. La desaparición de diecisiete niños de una misma clase la misma noche y exactamente a la misma hora es el detonante que acciona este imperfecto pero extremadamente disfrutable artefacto narrativo de atmósfera densa, estructura no lineal, subtexto potente pero en ocasiones demasiado obvio y certeros golpes de humor.

NOSFERATU (2024)

Disponible en Skyshowtime y Movistar Plus+

Robert Eggers, responsable de sórdidas joyas como La bruja o El faro, revisita el mito vampírico alumbrado por Bram Stoker en una elegante y cruda, macabra y poética reimaginación del clásico expresionista de F.W. Murnau. Lily-Rose Depp como Ellen Hutter, Nicholas Hoult como Thomas Hutter, Willem Dafoe como el profesor Albin Eberhart von Franz y Bill Skarsgard como el ahora bigotudo Conde Orlok forman el reparto principal de un remake más fiel al original en su forma que en su fondo.

THE INNOCENTS (2021)

Disponible en Filmin

El terror nórdico también tiene su hueco en esta selección de la mano de esta película noruega galardonada en Cannes escrita y dirigida por Eskil Vogt en 2021. El filme sigue los pasos de Ida, una niña de 9 años, que se muda con su familia a un barrio en las afueras de Oslo. Allí, junto a su hermana y otros dos niños, descubren que poseen poderosas habilidades. Pero pronto, cual reverso tenebroso de la guardería de los X-Men, estos inocentes superjuegos irán adquiriendo tintes más inquietantes... e incluso letales.

LOS PECADORES (2025)

Disponible en HBO Max

Ryan Coogler tras las cámaras y Michael B. Jordan delante de ellas, el tándem creativo que ya coincidió en Black Panther o Creed, son el dúo responsable de este inclasificable filme que se adentra en el Misisipi de los años 30 para mezclar los vampiros, el blues y las "falsas narrativas sobre el sur". Ambientada en plena época de la segregación racial y auge del KKK, la película sigue la historia de los hermanos Smoke y Stack, dos gemelos que intentan dejar atrás sus problemáticas vidas y regresan a su ciudad natal... donde su camino se cruzará con un mal aún mayor del que habían conocido.

EL ÚLTIMO LATE NIGHT (2023)

Disponible en Filmin

Incluso los pasajes más enconados de la guerra, ahora ya fría, Motos vs Broncano palidecen ante lo que ocurre en el programa Búhos nocturnos (Night Owls) de Jack Delroy. En la noche de Halloween de 1977 el presentador, desesperado por remontar sus índices de audiencia, organiza un especial sobre fenómenos paranormales y cultos demoniacos en el que entrevista a una parapsicóloga y a una adolescente. La joven es la única superviviente de una matanza masiva en una iglesia satánica... y su presencia desatará el caos y una auténtica masacre. Todo, por supuesto, en riguroso directo.

BONUS TRACK: FRANKENSTEIN (2025)

Disponible en cines... y pronto en Netflix

Aclamada por crítica y con la vista puesta en los Oscar, Frankenstein la esperada versión de Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelley, llegará a Netflix el 7 de noviembre tras su breve paso por los cines. Una espectacular y desbordante pieza de terror gótico protagonizada por Oscar Isaac como el Doctor Victor Frankenstein y Jacob Elordi como el monstruo en la que el cineasta mexicano plasma con intensidad, belleza y emoción todo su amor por un personaje que le lleva obsesionando desde niño.