El monstruo toma la palabra en el apabullante tráiler de Frankenstein, el sueño hecho realidad de Guillermo del Toro

"Mi creador ha contado su relato. Ahora yo contaré el mío". Con esta declaración de intenciones arranca el nuevo tráiler de Frankenstein, la nueva adaptación cinematográfica del clásico de Mary Shelley que, tras su paso puntual por salas de cine el próximo 24 de octubre, dos semanas más tarde, el 7 de noviembre, llegará a Netflix.

El avance, de poco menos de dos minutos y medio, está narrado desde la perspectiva del monstruo creado por Viktor Frankenstein (Oscar Isaac), a quien interpreta Jacob Elordi. "Veo... Pedazos. Recuerdos de distintos hombres", continúa la voz del personaje encarnado por Elordi mientras se ven pequeñas ráfagas de cómo llegó a la vida a partir de otros cadáveres.

Siguiendo con la declaración de intenciones, el protagonista exige respeto por parte de su creador, que juega a "ser Dios", según reza el texto del tráiler. "Si no está dispuesto a concederme ese amor, voy a permitirme desatar la ira", avisa el monstruo en un momento dado mientras se muestra cómo se desata la violencia sobre Viktor y Elizabeth Lavenza (Mia Goth), que verán su casa en llamas. "Ahora huye", le dice Frankestein a su creador mientras sostiene un cartucho de dinamita, augurando la terrible venganza del monstruo.

Además de los ya mencionados Elordi, Isaac y Goth, completan el reparto de la versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro otros como Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen y Christian Convery, con la participación de Charles Dance y Christoph Waltz.

Del toro, que se alzó con el Oscar a mejor dirección con La forma del agua en 2018, produce, escribe y dirige Frankestein. El director mexicano reveló hace meses que tenía esta película en mente desde que era un niño. "Llevo 20 o 25 años intentando hacerla. De hecho, algunas personas pueden incluso pensar que estoy un poco obsesionado con Frankenstein. Y probablemente tendrían razón. A lo largo de las décadas, el personaje se ha fusionado con mi alma de tal manera que se ha convertido en una autobiografía. No hay nada más personal que esto", expuso.

Frankenstein es una de las grandes apuestas del gigante del streaming de cara a la temporada de premio junto a otras como Una casa llena de dinamita, la primera película en ocho años de Kathryn Bigelow o Jay Kelly, un drama dirigido por Noah Baumbach y protagonizado por George Clooney.

En este punto, cabe recordar el realizador de filmes como El laberinto del fauno o La forma del agua ya le ha dado réditos a Netflix en la temporada de premios, logrando en 2023 el Oscar a la mejor película de animación con su versión de Pinocho.