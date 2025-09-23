El director de Weapons confirma una precuela centrada en la tía Gladys: "Es real"

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Weapons de Zach Cregger ha sido uno de los grandes éxitos de taquilla del verano y el fenómeno de terror de lo que va de año. Incluso antes de su estreno corrían rumores sobre una posible secuela y el cineasta ha admitido en varias ocasiones su interés en seguir explorando ese universo y uno de sus personajes en particular, la tía Gladys. Ahora, el realizador ha confirmado los planes para una precuela.

"Es real y he estado hablando con Warner Bros. al respecto", aseguró Cregger en declaraciones a Fangoria, tras ser preguntado sobre la posible precuela centrada en el personaje encarnado por Amy Madigan. "Hay una historia y estoy muy emocionado por ello. No es ninguna tontería", señaló el también director de Barbarian.

Con un presupuesto inferior a 40 millones de dólares, Weapons ha recaudado unos 263 millones en taquilla, sin embargo, el cineasta remarcó que la idea de otra entrega ya se había hablado antes de que la película se convirtiera en un fenómeno. "Estaba preparado", explicó, abordando cómo se había gestado la precuela y apuntando que "ya la tenía más o menos en mente antes de que se estrenara la película".

Aunque la cinta ofrecía un final perfectamente cerrado, el personaje de Madigan, en el cual se centrará la precuela, seguía constituyendo todo un misterio incluso tras el desenlace. Así, el nuevo filme podría narrar los orígenes de la inquietante mujer que se presenta como Gladys y que en Weapons resulta ser la responsable de la desaparición de los niños.

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly el pasado mes de agosto, la intérprete ya abordó la posibilidad de retomar el papel, mostrándose dispuesta pero también cauta. "No es que lo descarte, pero en este negocio nada es real hasta que es real", declaró. "Me lo pasé muy bien trabajando con Zach y estando dentro de su mente. Eso es realmente lo mejor de cómo ha quedado la película. El resto tiene que ver con todo tipo de conversaciones de las que nunca estaré al tanto y asuntos de negocios. Pero, ya sabes, quiero a Gladys, así que lo dejaré ahí", añadió.

En todo caso, cabe recordar que por el momento Cregger se encuentra inmerso en otros proyectos, como el 'reboot' de Resident Evil para Sony Pictures, cuya fecha de estreno está prevista para el 18 de septiembre de 2026 y la cinta de ciencia ficción Flood. De hecho, hace varias semanas, el director, que ya había hablado de su idea para hacer otra película ambientada en el mundo de Weapons, adelantaba que no sería el próximo proyecto que abordase, ni siquiera después de su siguiente película.