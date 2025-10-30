5 disfraces originales (y fáciles) de película para Halloween 2025

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Halloween ya está aquí. Y mientras que algunos tienen pensado su disfraz desde hace semanas (o incluso meses), siempre hay quienes acaban esperando hasta el último momento para decidir cómo salir en Halloween. Por suerte para este segundo grupo de personas, el año ha estado plagado de estrenos de películas con personajes bastante icónicos... y con un aspecto relativamente fácil de emular.

Este 2025 ha sido un buen año para el cine de terror, que ha contado con títulos como Los pecadores, Weapons, Expediente Warren: El último rito, 28 años después... Y aunque las opciones de disfraces inspirados en estas cintas son infinitas, no está de más acotar la lista a unos cinco disfraces sencillos pero convincentes.

STACK Y SMOKE (U OTRO DE LOS PECADORES)

El 'look' de los personajes de Michael B. Jordan en Los pecadores no es demasiado difícil de imitar. Los gemelos se muestran impecables con sus trajes y para diferenciar a uno de otro basta con atender a pequeños detalles como los colores predominantes (Smoke incluye en su vestimenta toques de azul y Stack, de rojo) o el tipo de sombrero (el de Smoke es una gorra y el de Stack, un sombrero fedora).

Por otro lado, para disfrazarse de Mary, el personaje de Hailee Steinfeld, basta con un vestido de noche de satén (preferiblemente cubierto de sangre) y un peinado anticuado; mientras que para convertirse en Remmick, basta con una camisa remangada, unos tirantes en los pantalones y quizá un instrumento de cuerda con el que tocar música irlandesa.

LA TÍA GLADYS

La villana de Weapons tiene un aspecto bastante característico. Con un chándal llamativo, un collar de grandes cuentas, unas enormes gafas, una peluca pelirroja y un poco de maquillaje, se puede conseguir el aspecto de alguien con intención de secuestrar a una clase entera y jugar con la mente de más de uno.

FRANKENSTEIN

Aunque Frankenstein en uno de los monstruos más populares de todos los tiempos, el reciente estreno de la adaptación cinematográfica de Guillermo del Toro sin duda supone la excusa ideal para volver a él. Algo de maquillaje con el que cubrirse la cara de cicatrices y un amplio atuendo negro es todo lo que se necesita para ser como Jacob Elordi (o casi) en la cinta de Netflix.

LA ACOMPAÑANTE

Una opción menos terrorífica a simple vista (al menos para quien no haya visto la película) es ir como Sophie Thatcher en La acompañante, es decir, con un atuendo rosa chicle, cinta para el pelo incluida. En todo caso, siempre se puede añadir un poco de sangre falsa al conjunto para dejar claro que no se trata de un personaje inofensivo.

LA MUJER DE LAS SOMBRAS

Aunque no tan fácil de ubicar como otros, disfrazarse como el personaje de La mujer de las sombras, la cinta de Jaume Collet-Serra, podría ser todo un acierto, ya que provoca pavor aun en quien no reconozca su inspiración. Para este socorrido disfraz solo se necesita un vestido o túnica negro y largo, además de un velo del mismo color. Puntos extra si se carga con una silla en la que sentarse de vez en cuando amenazadoramente.