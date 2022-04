Animales fantásticos 3: La madre de Credence y su conexión con Voldemort

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

Una de las mayores incógnitas que dejó 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' fue si Credence Barebone (Ezra Miller) era realmente Aurelius Dumbledore, lo que significaba que era familia del icónico mago que interpreta Jude Law esta franquicia precuela y spin-off 'Harry Potter'. Aunque 'Los secretos de Dumbledore' haya confirmado cuáles son sus lazos sanguíneos, ha planteado nuevas preguntas que la saga tendrá que responder.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al revelarse que Credence no era Corvus Lestrange, sino Aurelius Dumbledore, los fans comenzaron a elucubrar quién podía ser exactamente el joven. Los fans más acérrimos sabían que era prácticamente imposible que fuese hermano de Albus Dumbledore. En el libro 'Harry Potter y las reliquias de la muerte' es donde se pudo saber que este solo tuvo dos hermanos: Aberforth y Ariana y los tres eran hijos de Percival y Kendra Dumbledore.

Finalmente, en la cinta se revela que Credence es el sobrino del profesor de Hogwarts, al ser el hijo perdido de su hermano Aberforth. Ha sido una decisión lógica, puesto que era inviable que fuese un cuarto hermano Dumbledore, ya que es visiblemente más joven que los personajes encarnados por Jude Law y Richard Coyle y cabe recordar que cuando Credence nació, Percival estaba encerrado en Azkaban y Kendra ya había muerto, pues fue asesinada por Ariana en 1899 y Aurelius nació en 1901.

El propio Aberforth confiesa su paternidad en la cinta y que Credence fue fruto de un amor de juventud pero que esa mujer a la que tanto quiso murió en el parto, provocando que fuera incapaz de hacerse cargo de su propio vástago, lo que hizo que el pequeño fuese dado en adopción, algo que solo Leta Lestrange (Zoë Kravitz) sabía.

Ahora bien, nunca se llega a revelar la identidad de la amada y dato importante, no estaba casada con Aberforth y es aquí donde surgen las teorías: ¿y si ese amor perdido estuviera emparentado con lord Voldemort? Aunque lo primero que surge es que pueda estar unido a los Lestrange, esto queda descartado, puesto que Leta no reconoció a Credence como familiar suyo. Tampoco sería familiar de los Malfoy, al no contar con ninguna característica física de los miembros del clan de Lucius y su hijo Draco.

Entonces, ¿cómo podría estar emparentado a Voldemort? El Señor Oscuro era de sangre mestiza, lo que obliga a descartar a su lado paterno, los Ryddle, y mirar a su familia materna, los Gaunt. Su madre, Merope, es descendiente de Salazar Slytherin, fundador de la casa que da su nombre a Hogwarts, y fue la que traicionó a su familia al enamorarse de un muggle, al que le hizo beber una pócima de amor para hacer que se casara con ella y así engendrar a Tom Ryddle hijo.

Aunque en 'Harry Potter y el misterio del príncipe' se habla de la familia de Voldemort, hubo un miembro del clan Gaunt al que se le menciona apenas: la señora Gaunt, madre de Merope y Morfin y esposa de Sorvolo. No sería extraño que la joven de la que Aberforth quedó prendado fuese pariente de los Gaunt por vía materna, hermana de la madre de Merope (dado que murió en el parto) y así surgiese la conexión con El-que-no-debe-ser-nombrado.

En el hipotético caso de que Credence fuese primo de Merope, quien nació solo seis años después que él, esto haría que Voldemort y él fuesen primos de segundo grado. En caso esta teoría se confirmase, algo que debería hacer la cuarta entrega de la franquicia, esto enlazaría más, si cabe a la saga 'Animales fantásticos' con la de 'Harry Potter', así como también explicaría la importancia de Credence.

Al ser un Obscurial, como Ariana, la hermana pequeña de Albus y Aberforth, Credence tiene problemas a la hora de domar su magia. Ahora que se ha pasado al bando de los buenos tras traicionar a Grindelwald, puede que resulte una pieza fundamental no solo para el enfrentamiento entre Dumbledore y su antiguo amor, roto ya el pacto de sangre, sino también en lo referente a que el futuro director de Hogwarts decidiese ayudar a Tom Ryddle en estudiar en el colegio de Magia y Hechicería para evitar que tuviese un destino similar al de Credence.