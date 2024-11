Gladiator 2 y otras 15 secuelas que tardaron mucho en llegar

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Gladiator II ya está arrasando en las salas de cine. De nuevo dirigida por Ridley Scott, la cinta está protagonizada por Paul Mescal en el papel de Lucio Vero, recuperando el legado de Máximo en una nueva historia cargada de batallas en el Coliseo, intrigas políticas y épica a raudales.

Lo cierto es que esta secuela llega 24 años después de la cinta original, que obtuvo 5 premios Oscar, entre ellos el galardón a la mejor película y a mejor actor para Russell Crowe. A lo largo de la historia del cine (y especialmente en los últimos años) varias continuaciones han llegado a las salas tras un gran espacio de tiempo.

Bien sea por su intención de recuperar su historia y acercarla a un público más actual, o bien por revisitar un producto que ya se conoce como rentable, no son pocas las secuelas que, incluso varias décadas después, llegan a la gran pantalla.

Y es que, gran parte de estas tardías secuelas han servido en los últimos años para dotar de una segunda vida a franquicias que parecían enterradas y continuar de esta manera llevando nuevas entregas de diferentes sagas a las salas de cine.

Aquí van otras 15 secuelas que, como Gladiator II, tardaron mucho en estrenarse.

MATRIX RESURRECTIONS (2022)

Las hermanas Wachowski regresaron a la saga de ciencia ficción para brindar a los fans el final de la historia, 18 años después del estreno de Matrix Revolutions (2003). Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss volvieron a interpretar a Neo y Trinity en este fracaso taquillero que gran parte del fandom consideró innecesario.

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL (2008)

19 años tardó el arqueólogo más famoso en volver a la gran pantalla, después de Indiana Jones y la última cruzada (1989). Sin embargo esta película no estuvo a la altura de sus icónicas predecesoras, aunque esto no le impidió arrasar en taquilla con 786 millones de dólares en todo el mundo. En 2023, Indiana Jones y el dial del destino no correría la misma suerte, recaudando poco más de los 300 millones de dólares de presupuesto con los que contaba.

RAMBO (2008)

La secuela de Rambo III (1988) no llegó hasta 20 años después de la cinta anterior. No tuvo una buena acogida por parte de la crítica ni de la taquilla, pero esto no desanimó a Sylvester Stallone -como tampoco Rocky VI- que continúa apostando por sus personajes más reconocibles, con las secuelas de Los Mercenarios. En 2019, la franquicia del veterano boina verde culminó con Last Blood, su quinta y última entrega.

DOS TONTOS TODAVÍA MÁS TONTOS (2014)

El mismo tiempo, dos décadas, tardaron Harry and Lloyd (Jim Carrey y Jeff Daniels) en volver a intentar hacer reír al público. Pero esta secuela de la cinta de Dos tontos muy tontos (1994) no funcionó con los espectadores de 2014, como la primera cinta lo había hecho en los años 90.

T2: TRAINSPOTTING (2017)

_

Danny Boyle volvió a capitanear la secuela de su emblemática cinta tras un largo hiato de 21 años, recuperando a sus cuatro pilares interpretativos para dar vida a Renton, Sick Boy, Spud y Begbie. Un filme que, en un tono nostálgico, carecía del espíritu irreverente de la película original.

PSICOSIS II: EL REGRESO DE NORMAN (1983)

El regreso de Norman Bates (Anthony Perkins) 23 años después de la exitosa cinta de Alfred Hitchcock. Contó con las bendiciones de la hija del cineasta, pero con una crítica muy dividida. La empresa de la secuela era realmente complicada visto el éxito de Psicosis (1960).

WALL STREET: EL DINERO NUNCA DUERME (2010)

La secuela de Wall Street (1987) tardó 23 años en ver la luz. Comienza cuando Gordon Gekko (Michael Douglas) sale de la cárcel. La taquilla respaldó a la cinta con una recaudación de 135 millones de dólares en todo el mundo.

EL COLOR DEL DINERO (1986)

Aquí la tardanza se justifica por los 25 años que estuvo Walter Tevis sin publicar la continuación de su novela. Poco después del texto, llegó la adaptación cinematográfica de la mano de Martin Scorsese. En la secuela de El buscavidas (1961), Paul Newman vuelve a las mesas de billar con Tom Cruise como su protegido. La película le valió a Newman el Oscar a mejor actor.

TRON: LEGACY (2010)

28 años tardó la secuela de Tron (1982) en llegar y, en su paso por salas de cine, amasó 400 millones que propiciaron la producción de una tercera entrega. Tron: Ares planea estrenarse en algún punto de 2025 y, con Jared Leto como protagonista, el filme contará con el regreso de Jeff Bridges interpretando a Kevin Flynn.

MAD MAX: FURY ROAD (2015)

George Miller resucitó su exitosa trilogía 30 años después. Con Tom Hardy en el papel que dio a conocer a Mel Gibson y una impresionante emperatriz Furiosa (Charlize Theron), la cinta que sucede a Mad Max 3. Más allá de la cúpula del trueno (1985) fue un éxito unánime de taquilla y de crítica. No ha corrido la misma suerte para la nueva entrega de la franquicia este 2024, Furiosa, que a pesar de gozar del beneplácito de la crítica que alaba la interpretación de Anya Taylor-Joy, su paso por salas ha sido un completo fracaso.

LA EXTRAÑA PAREJA, OTRA VEZ (1998)

30 años pasaron entre el estreno de La extraña pareja (1968) y su secuela. Aunque la idea de ver cómo se las apañan los dos divorciados, Felix (Jack Lemmon) y Oscar (Walter Matthau), muchos años después a priori podía ser un buen punto de partida, lo cierto es que la secuela fue un fracaso.

BLADE RUNNER 2049 (2017)

35 años después de una de las cintas más influyentes para el género de ciencia ficción y el neo-noir, llegaría a las salas de cine su secuela. De nuevo con Scott tras las cámaras, en esta ocasión el peso del filme recayó sobre Ryan Gosling, que no pudo evitar un fracaso taquillero y polarizadas críticas de los fans de la película original.

TOP GUN: MAVERICK (2022)

_

Tanto la crítica como la taquilla (Spielberg asegura que Tom Cruise salvó la industria), respondieron de la mejor manera 36 años después con la secuela de la vertiginosa cinta de 1986. Aprovechando las innovaciones tecnológicas contemporáneas y homenajeando el legado de la cinta de Tony Scott, Joseph Kosinski articuló un aclamado filme que llegó incluso a la carrera de premios.

BITELCHÚS BITELCHÚS (2024)

Tim Burton regresó tras 36 años al imaginativo mundo con el que saltó a la fama dentro de la industria, recuperando los disparatados personajes que allá por 1988 dejaban patente su particular sello autoral. Honrando la cinta original y añadiéndole algo de sangre nueva, el celebrado filme ha conseguido recaudar más de 400 millones de dólares en la taquilla mundial.

DOCTOR SUEÑO (2019)

Mike Flanagan se puso a los mandos de la secuela de El Resplandor 39 años después, recuperando varios de los elementos que Stanley Kubrick patentó en su película, estrenada en 1980, y combinándolos con lo que Stephen King, mucho más entusiasmado con esta adaptación, plasmó en su segunda novela sobre el hotel Overlook, publicada en 2013. A pesar de ello, la película fracasó en taquilla, recaudando 72 millones de dólares.