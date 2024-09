Beetlejuice 2: Tim Burton explica por qué dos protagonistas de Bitelchús no están en la secuela

Tras su estreno mundial en el Festival de Venecia, Bitelchús Bitelchús (Beetlejuice 2) ya ha llegado a las salas de cine. La secuela de la mítica película de los años 80 vuelve a estar dirigida por Tim Burton y cuenta en su reparto con algunas de las estrellas de la cinta original, como Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O'Hara, que retoman sus papeles. No obstante, hay notables ausencias y es que Bitelchús Bitelchús no cuenta con la pareja protagonista de la primera entrega, Geena Davis y Alec Baldwin. Ahora, el cineasta ha explicado la razón.

"Creo que no quería limitarme a marcar casillas", reflexionó Burton en declaraciones a People. Así, el director señala que, aunque los personajes de Davis y Baldwin "fueron una parte tan increíble e integral de la primera" película, él optó por centrarse "en otra cosa" en la secuela.

En la cinta original, Davis y Baldwin encarnan a Bárbara y Adam Maitland, un matrimonio cuyos espíritus se ven confinados en su casa tras fallecer en un accidente. La pareja pronto ve su hogar invadido por una molesta familia, los Deetz y llaman a Bitelchús (Keaton), un autodenominado "bioexorcista" para que ahuyente a los vivos.

La secuela también cuenta con Bitelchús pero en esta ocasión se centra en Lydia Deetz, el personaje de Ryder, que ya ha crecido y tiene una hija, interpretada por Jenna Ortega. En un momento de la película, se explica que Bárbara y Adam han logrado encontrar un vacío legal en las reglas del más allá que les ha permitido romper su maldición y salir de la casa.

"Una secuela como esta, realmente tenía que ver con el tiempo", explicó el cineasta en una entrevista concedida a Vanity Fair. "Ese fue mi gancho, las tres generaciones de madre, hija y nieta. Y ese [sería] el núcleo. No podría haber hecho esto personalmente en 1989 o lo que fuera", expuso.

Por otro lado, la propia Davis ya había adelantado hace meses que no aparecería en la secuela, ofreciendo su propia teoría respecto al por qué y es que, tal y como señaló la actriz en declaraciones a Entertainment Weekly, "los fantasmas no envejecen". Con todo, la cinta no se olvida de mencionar, aunque sea de pasada, a esos fantasmas que fueron tan importantes en la primera entrega, haciendo una breve mención a su destino y explicando en términos narrativos su ausencia.

"¡Vuelve Bitelchús! Después de una tragedia familiar inesperada, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en la pequeña ciudad de Winter River. La vida de Lydia, que sigue atormentada por Bitelchús, da un vuelco cuando Astrid, su rebelde hija adolescente, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el ático y el portal al Más Allá se abre de forma accidental. Con tantos problemas en ambos mundos, es solo cuestión de tiempo que alguien diga tres veces el nombre de Bitelchús y el travieso demonio vuelva a las andadas para desatar su particular caos", reza la sinopsis oficial del filme.

La cinta, escrita por Alfred Gough y Miles Millar, creadores de Miércoles, también incluye en su reparto a Willem Dafoe como un policía de ultratumba, Mónica Bellucci como Delores, la furiosa prometida del bioexorcista y Justin Theroux, entre otros nombres.