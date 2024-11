Gladiator 2: ¿Qué es realidad y qué ficción en la cinta de Ridley Scott?

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

Gladiator 2 ya ha llegado a las salas de cine. Protagonizada por Paul Mescal dando vida a Lucio Vero y nuevamente dirigida por Ridley Scott, la película va a dar mucho de lo que hablar por sus impresionantes batallas, su épica trama... y su cuestionable rigor histórico.

Scott no es un cineasta que haya acostumbrado en sus últimas producciones a gastar sus esfuerzos en plasmar meticulosamente la historia en la gran pantalla, tal y como demostró en su película de Napoleón. Y en este nuevo largometraje, todo apunta a que, como ya hiciera en le primer filme, sigue en la misma línea primando en muchas ocasiones la espectacularidad sobre la veracidad de los hechos.

Ante un filme de tal magnitud en el que acontecen y se representan varios hechos, tradiciones y personajes de la antiguedad, muchos espectadores se preguntarán qué aspectos de Gladiator 2 verdaderamente ocurrieron y cuáles son producto de la ficción.

BATALLAS NAVALES EN EL COLISEO Y... ¿TIBURONES?

He aquí el aspecto más controvertido del filme, la naumaquia: un espectáculo que, efectivamente y sí, esta históricamente documentado. Existen evidencias de que los romanos llenaban el Coliseo de agua e introducían animales terrestres entrenados para nadar durante las batallas navales. No obstante, a 35 kilómetros de la costa, que consiguieran transportar a tiburones para amenazar a los gladiadores en las embarcaciones parece realmente complicado... y además, necesitarían agua salada.

ROMA ATACA NUMIDIA

La secuencia inicial de la película presenta el asedio de la flota romana a una ciudad del Reino de Numidia en el que habita el personaje de Mescal. Sin embargo, en la etapa de la historia en la que se desarrolla la trama, esta zona del norte de África ya formaba parte del Imperio Romano desde hacía más de 200 años.

LUCIO VERO II (LUCIO AURELIO VERO) FUE GLADIADOR

El personaje de Mescal está basado en una figura real que sí exitió. Lucio Vero II era el hijo de la emperatriz Lucila, la hermana de Cómodo a la que encarna Connie Nielsen. En la primera película Spencer Treat Clark da vida al pequeño Lucio, que es coemperador junto a su tío, interpretado por Joaquin Phoenix. La diferencia con Gladiator 2 es que Lucio jamás fue gladiador, porque jamás llegó a la edad adulta ya que falleció a los 12 años.

DOS EMPERADORES EN EL TRONO

Geta y Caracalla, interpretados por Joseph Quinn y Fred Hechinger, fueron dos emperadores de la Antigua Roma que tras la muerte de su padre, Septimio Severo, reinaron conjuntamente del 209 al 211. Tal y como presenta el filme, la relación entre ambos hermanos no era precisamente la ideal para compartir el trono... desembocando en el fraticidio cometido por Caracalla tras el cual lideraría el Imperio en solitario.

MACRINO, PRIMER EMPERADOR AFRICANO

Al igual que los emperadores, Macrino, a quien da vida en la cinta Denzel Washington, sí que existió. En el 212 fue nombrado por Caracalla prefecto del pretorio. En la película, el personaje maneja los hilos del poder en las sombras, mientras que en realidad se encargaba en mayor medida de los temas legales. Proclamado emperador por sus tropas tras ordenar el asesinato de Caracalla, se convirtió en el primer emperador de Roma africano.

¿EXISTIÓ MARCO ACACIO?

Tal y como ocurre con el personaje de Russell Crowe en la primera película, Marco Acacio, al que da vida Pedro Pascal, es un personaje ficticio que, probablemente, aúna rasgos de diferentes figuras históricas y héroes de guerra. En la secuela, este general que batalló en las filas de Máximo Décimo Meridio, mantiene a Lucio como prisionero y lo lleva a Roma a luchar en la arena de gladiadores.

PULGAR ARRIBA, PULGAR ABAJO

Este es uno de los gestos más reconocibles de la Antigua Roma que el cine y la cultura popular han acabado por subvertir completamente su significado. De hecho, el debate ya se desató cuando se estrenó la primera película de Gladiator en el año 2000.

Realmente, cuando el emperador alzaba el pulgar no quería mostrar compasión ante los gladiadores, sino ordenar a sus soldados que blandiesen en alto sus espadas para acabar con su vida. En el caso contrario, los guardias apuntaban sus espadas hacia abajo y el gladiador salía con vida de la arena.

GLADIADORES A LOMOS DE RINOCERONTES

Durante los combates en la arena, múltiples animales se introducían en el coliseo para que los gladiadores enfrentaran su feroz naturaleza. Hay evidencias desde el año 55 a.C. de rinocerontes en el Coliseo, no obstante, lo que parece completamente remoto es que los gladiadores fuesen capaces de subirse a su espalda y domarlos para luchar.

MUJERES GLADIADORAS

Según The History Channel, las gladiadoras existieron y mujeres de todas las clases entrenaban para luchar. Aunque normalmente no luchaban contra otros hombres, entraban al Coliseo para luchar contra otras mujeres o animales. Finalmente, el padre de Geta y Caracalla, Severo, fue quien prohibió luchar a las mujeres en el año 200... por lo que esto no pudo ocurrir bajo el mandato de los hermanos.

PERIÓDICOS Y CAFETERÍAS

Una escena del filme de Scott muestra a un noble leyendo un periódico en una cafetería. Por una parte, sí que es cierto que los habitantes de Roma se informaban, aunque lo hacían por medio del Acta Diurna, en en el que las noticias eran talladas en piedra. Dado que la invención de la imprenta no tuvo lugar hasta más de 1200 años después... es completamente imposible que esto sucediera. Por otro lado, la llegada del café a Europa data del siglo XV, por lo que este detalle también podría considerarse como una de las licencias que el cineasta se toma.