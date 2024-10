Ridley Scott ya está trabajando en Gladiator 3

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Aún queda un mes para que Gladiator II llegue a las salas de cine, el 15 de noviembre. Y aunque la secuela de la mítica cinta protagonizada por Russell Crowe se ha hecho de esperar, llegando casi 25 años después de la primera, parece que Ridley Scott quiere dar continuidad a la épica saga. Y es que el legendario cineasta no solo ha insinuado cómo continuaría la historia, sino que ya ha empezado a plasmarla en el papel.

"Ya tengo ocho páginas. Tengo principio de un buen rastro que seguir", ha revelado Scott en declaraciones a Total Film. "Si hay un Gladiator 3, no creo que vuelvas a la arena. Pero tuve que volver a la arena...", añadió misteriosamente.

Esta no es la primera vez que el director habla de continuar con la saga, ya que recientemente revelaba a Premiere estar "dándole vueltas a la idea" de otra película. "¡No, en serio! He encendido la mecha...", aseguraba.

El cineasta adelantaba así al medio francés que la próxima cinta "tratará de un hombre que no quiere estar donde está". "El final de Gladiator II recuerda a El Padrino, con Michael Corleone encontrándose con un trabajo que no quería y preguntándose: 'Y ahora, padre, ¿qué hago?'", avisaba, 'spoileando' la película aún no estrenada.

En base a este comentario de Scott, es posible que Gladiator II termine con el personaje de Paul Mescal, Lucio, convirtiéndose en emperador a pesar de no ser lo que persigue en un primer momento, tal y como le ocurre a Corleone. Y es que Lucio, al ser hijo de Máximo Décimo Meridio (el personaje de Crowe en la primera cinta) y Lucilla (Connie Nielsen), es sobrino del fallecido emperador Cómodo y tiene sangre de emperadores.

"Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio (Mescal) se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma", reza la sinopsis oficial del filme.

Escrita por David Scarpa, Gladiator II cuenta en su reparto con el mencionado Mescal, Pedro Pascal como el general Marco Acacio y Denzel Washington en la piel de Macrinus, además de Joshep Quinn y Fred Hechinger como los emperadores Caracalla y Geta y Connie Nielsen y Derek Jacobi, que repiten sus papeles de la cinta original, Lucilla y Gracchus.