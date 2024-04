Jeff Bridges estará en Tron: Ares junto a Jared Leto

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

En algún punto de 2025 verá la luz Tron: Ares con el noruego Joachim Ronning (Kon-Tiki) tras las cámaras y Jared Leto (Escuadrón Suicida) como protagonista. Y ahora Jeff Bridges que interpretó a Kevin Flynn, protagonista de la cinta original en 1982, ha confirmado oficialmente, que estará de vuelta en esta tercera entrega de la saga.

La última vez que el actor interpretó al personaje fue en 2010, cuando se puso a las órdenes de Joseph Konsinski en Tron: Legacy, donde compartió planos con Garret Hedlund.

El pasado mes de enero, se dio a conocer que Ares, el siguiente capítulo de la franquicia, había comenzado su rodaje con Jared Leto (Morbius) y Gillian Anderson (Expediente X) como grandes fichajes de la película. Sin embargo, si Bridges iba a estar o no en ella, era todo un misterio que al fin ha sido respondido.

El propio actor es quien ha decidido despejar todas las incógnitas sobre su participación en una entrevista con Film Comment. Bridges, que a sus 74 años goza de una admirable carrera como actor con títulos como, Corazón rebelde, o, El rey Pescador, comentó a su reciente paso por el podcast que estará, una vez más, en la franquicia que catapultó su carrera hasta lo más alto de Hollywood.

"El sábado fui para participar en la tercera entrega de Tron", apuntaló. "Jared Leto es la estrella de esta película. Estoy ansioso por trabajar con él. Admiro su trabajo", añadió Bridges sobre su vuelta a la franquicia. Lo que, además, también ha sido ya confirmado por Disney mediante una publicación en su cuenta de Instagram que muestra al actor sosteniendo en sus manos el guion del filme.

Por otra parte, el intérprete, que no reveló ningún detalle sobre su papel en la trama de Tron: Ares, ni si será el de Flynn, espera no verse igual de mal que en su predecesora. Esto se debe a que no estaba satisfecho con como se empleó el CGI para rejuvenecer a su personaje en Legacy, asegurando que se veía más parecido al presentador y también actor, Bill Maher que a él mismo.

Dirigida por Ronning, responsable de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, Tron: Ares también cuenta en su reparto con Evan Peters (Monster: La historia de Jeffrey Dahmer), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Greta Lee (Vidas pasadas), Cameron Monaghan (Gotham) o Sarah Desjardins (El agente de la noche). Además, también se espera que tanto Olivia Wilde como Hedlund retomen sus respectivos roles como Quorra y Sam Flynn, el hijo del personaje de Bridges en Legacy. Por su parte, Leto, quien además es productor de la película, encarnará a un personaje que "cruza del mundo de los videojuegos al planeta Tierra".