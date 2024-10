Primeras reacciones a Gladiator II, "un triunfo absoluto" en "la película más grandiosa de Ridley Scott"

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

El 15 de noviembre llegará a los cines Gladiator II, secuela de la película del año 2000 que dirigió Ridley Scott y protagonizó Russell Crowe. Ya han salido a la luz las primeras reacciones a la cinta, que son mayoritariamente muy positivas y alaban tanto el trabajo del director como de sus protagonistas asegurando que se trata de una aventura "épica" y "una de las mejores películas del año".

El filme, ambientada varias décadas después de la historia original, sigue los pasos de la versión adulta de Lucio Vero, el hijo de Lucilla que aparecía como un niño en el filme original y que ahora está encarnado por Paul Mescal, que toma el testigo del legado de Máximo Décimo Meridio dentro y fuera de la arena del Coliseo.

"Gladiator 2 es un triunfo absoluto. Ridley Scott te coloca en la acción de la arena centrada en el legado y el honor, amplificando la sangre, las batallas y los bíceps para un resultado deliciosamente cinematográfico y maquiavélico. Pedro Pascal, Paul Mescal y Joseph Quinn son estrellas de cine certificadas", escribió en X Jillian Chilingerian, cofundadora y editora de Offscreen Central.

"Una historia épica shakesperiana de esperanza, futilidad y poder en un sistema que se desmorona. Denzel deslumbra en una actuación espectacular y maquiavélica. ¡Qué película!", apuntó el presentador de FilmSpeak, Griffin Schiller.

Andrew J. Salazar, editor de Discussing Film, ha sido quizá uno de los más críticos, pero incluso él ha alabado algunos elementos del filme. "Gladiator II funciona mejor como escaparate de actuación para Paul Mescal, Denzel Washington y Joseph Quinn. Es en gran medida desigual y carece del impacto emocional de la primera película. Sin embargo, la dirección de Ridley Scott es una locura, enmarcando esto como una ópera romana épica. Las imágenes funcionan muy bien", apuntó.

"'Épica' ni siquiera empieza a describir Gladiator II", dijo Kenzie Vanunu de Offscreen Central. Esta es la película más grandiosa de Ridley Scott. La teatralidad, la sangre y unas actuaciones increíbles hacen de esta una de las mejores películas del año. Jodidamente increíble", añadió.

"¡Bienvenidos de nuevo al puto cine! Eso resume Gladiator II. El mejor esfuerzo como director de Ridley Scott desde Black Hawk derribado. El trabajo de Paul Mescal como Lucio me pareció una de las sorpresas más honestas de la película. Aquí está Denzel Washington, pasando el mejor momento de su vida en uno de sus papeles más acertados hasta el momento. Es muy posible que le llegue un tercer Oscar. Sonido, imágenes, vestuario, lo que sea, esta película lo tiene", comentó Clayton Davis de Variety.

"Gladiator II, del legendario director Ridley Scott, continúa la epopeya de poder, intriga y venganza ambientada en la Antigua Roma. Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma", reza la sinopsis oficial de la película.

Escrita por David Scarpa, Gladiator 2 cuenta en su reparto con Paul Mescal como Lucio Vero, Pedro Pascal como el general Marco Acacio, Denzel Washington como Macrinus, Joshep Quinn y Fred Hechinger como los emperadores Caracalla y Geta, además de con Connie Nielsen y Derek Jacobi, que repiten sus papeles de la cinta original, Lucilla y Gracchus.