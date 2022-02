La genial respuesta de Patrick Stewart sobre el regreso de los X-Men a Marvel: "¿Quién es Doctor Strange?"

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

El posible regreso de Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier como parte del Universo Marvel sigue trayendo cola. El actor británico ha vuelto a salir al paso de los rumores que aseguran que el líder de los X-Men estará en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura... y lo ha hecho de de una forma de lo más ingeniosa.

Durante la promoción de la segunda temporada de Picard, Yahoo Entertaintment tuvo ocasión de hablar con Stewart y su supuesta reaparición como Charles Xavier en la secuela de Doctor Strange. Ethan Alter, periodista del medio, compartió a través de su cuenta en Twitter el fragmento de la conversación.

En el clip puede verse como el actor, hace una pausa antes de responder a la pregunta que elude responder contestando con otra curiosa pregunta. "¿Quién es Doctor Strange?", replicó Stewart intentándose hacer el despistado mientras trataba de ocultar una pícara sonrisa.

Here's Patrick Stewart with the perfect response to those #DoctorStrange rumors. 👑🖖 pic.twitter.com/oFsXvalKPJ — Ethan Alter (@ethanalter) February 24, 2022

Sin embargo, aunque esta no es la primera vez que Stewart niega su posible participación en la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, no hay que olvidar que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield ya negaron repetidas veces en público su participación en Spider-Man: No Way Home.

Además, el actor llegó a reunirse con Kevin Feige para hablar de su posible su posible participación en el Universo Cinematográfico Marvel. Hay que recordar que también que la inclusión de personajes como el profesor Xavier, Lobezno y el resto de los X-Men dentro del UCM es ahora posible desde que Disney se hiciera con los derechos de los personajes mutantes tras adquirir Fox.

En cualquier caso, para averiguar si finalmente Patrick Stewart regresará o no como el profesor Charles Xavier en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, los fans deberán esperar hasta el próximo 6 de mayo.