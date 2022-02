El nuevo Lobezno de Marvel se presentará en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

El Profesor Charles Xavier podría no ser el único de los X-Men que regresará en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Y es que nuevas informaciones aseguran que Lobezno, el mutante de las garras de adamantium, también estará en la película protagonizada por Benedict Cumbebartch.

Aunque, por el momento, se desconoce si se trataría de una variante o si de su versión más clásica, Logan, lo único seguro según esta información es que no estará interpretado por Hugh Jackman que ha negado en repetidas ocasiones su regreso como el carismático X-Men.

Así lo ha señalado Joseph Deckelmeir, del medio Illuminerdi, quien a través de su cuenta en Twitter publicó un tuit en el que aseguraba que Lobezno hará su debut en el Universo Cinematográfico Marvel en la película dirigida por Sam Raimi.

