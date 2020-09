La genial respuesta de Maisie Williams a las malas críticas contra Los Nuevos Mutantes

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Tras una espera de más de dos años, finalmente los fans han podido disfrutar de Los Nuevos Mutantes. Pero por desgracia las críticas no han sido muy favorables para la última película de la saga X-Men fuera del Universo Cinematográfico Marvel. Con una puntuación de 35% en Rotten Tomatoes, y catalogada por algunos críticos como "la peor película de X-Men", la cinta de Josh Boone ha tenido una recepción agridulce. Para los detractores más feroces, Maisie Williams tiene unas palabras.

La actriz de Juego de tronos, que interpreta a Rahne Sinclair / Wolfsbane en el filme, ha decidió utilizar las malas críticas a su favor, lanzando un mensaje en Twitter a sus fans para que al menos, vayan a ver la película antes de opinar. "Suena como algo que tienes que ver. Compra tus entradas ahora", escribió Williams junto a una reseña de Los Nuevos Mutantes.

Sounds like a must see! 🧚🏼‍♀️ Get your tickets now ✨ https://t.co/4fqry3JAse