El final de Los Nuevos Mutantes, explicado: ¿Existe conexión con el Universo Marvel?

Los Nuevos Mutantes ha llegado a los cines para renovar, a su manera, el género de superhéroes mezclando una aventura clásica que podría ser de los X-Men con elementos del terror puro. En hora y media, la cinta de Josh Boone presenta al bisoño grupo de superhéroes de cara a una secuela que nunca llegará. Pero su final pretendía conectar con el Universo Mutante de Fox, y merece una explicación.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

En el tercer arco de la película, mientras los protagonistas se preparan para un enfrentamiento final devastador, salen a la luz todos los secretos dela película. Por un lado, se descubre que la Dra. Reyes en realidad trabaja para Essex Corp, la empresa fundada por Mr. Siniestro, cuyo objetivo es entrenar a expertos asesinos con superpoderes.

Aunque el personaje de Alice Braga (Soy leyenda) habla siempre de "sus superiores" como si se tratase del Profesor Xavier y los X-Men, en realidad sus objetivos son mucho más oscuros. Los jóvenes están encerrados, posiblemente para siempre, y Reyes sólo es un peón de fuerzas superiores.

Cuando comienza a investigar los poderes de Danielle Moonstar -que consisten en hacer corpóreos los mayores miedos de las personas- Reyes recibe la orden de sacar muestras de su sangre y eliminar a la joven. Por suerte, Moonstar tiene de su parte al resto de Nuevos Mutantes, y tras ser rescatada por Wolfsbane, es cuando entra en juego el Oso Demonio.

UNA ADAPTACIÓN DEL CÓMIC DEMON BEAR

Todas las películas de X-Men han estado inspiradas, en mayor o menor medida, en las grandes sagas de los mutantes en los cómics Marvel. Los Nuevos Mutantes no es una excepción, ya que es una adaptación libre de una historia titulada The Demon Bear publicada en 1984, protagonizada precisamente por Moonstar, también conocida como Mirage.

A modo de moraleja, la cinta de Josh Bonne cuenta la historia de los indios Cheyenne que explica que cada persona tiene dos osos en su interior. Uno simboliza todo lo bueno (amistad, amor, confianza), mientras que el otro representa el lado malo del ser (egoísmo, envidia, odio). Pero, ¿qué pasa cuando tu poder es materializar tus mayores miedos? Pues que aparece el Demon Bear.

Así ocurre en la película. Con Moonstar aún sedada, de repente entra en escena un oso gigante que, tras devorar sin miramientos a la Dra. Reyes, carga contra los jóvenes mutantes. Pese a que Cannonball y Sunspot intentan plantarle cara, la única que es rival para el gigantesco oso es Illyana Rasputin gracias a su espada mágica conocida como Soulsword.

Por suerte, Moonstar despierta en el momento idóneo, con sus miedos completamente superados tras tener una epifanía en la que ve a su padre, y salva la situación interponiéndose entre el Oso Demonio y sus compañeros. Los cinco protagonistas se salvan, y liberados del yugo de Reyes, abandonan el hospital en busca de una nueva vida* ¿quizás en la Mansión X?

ILLYANA, LA SOULSWORD Y LOS X-MEN

Al igual que en los cómics, en la película de Los Nuevos Mutantes Illyana demuestra ser una de las mutantes más poderosas de su generación. Y aunque no se especifica en la película, es la hermana del X-Men Coloso. Esto podría haber creado una genial conexión de cara a una secuela del filme, y de hecho este era uno de los planes de Boone hasta que Disney compró Fox y la segunda entrega de Los Nuevos Mutantes se canceló.

En los cómics, Illyana es capaz de teletransportarse tanto en el tiempo como en el espacio, y posee una serie de poderes mágicos naturales que ha entrenado en la dimensión Limbo, que ella misma ha creado en la película. El mayor exponente de su poder es la Soulsword, un filo de energía pura que es una manifestación directa de su alma. Es gracias a esta arma que puede hacer frente al Oso Demonio en igualdad, ya que como la propia Illyana dice "yo también soy mágica".

La cinta de Boone sólo deja entrever toda esta subtrama, incluyendo la extraña dimensión Limbo, seguramente de cara a investigarlas en futuras entregas de la franquicia, que de nuevo nunca llegará.

Y por supuesto, pese a que Los Nuevos Mutantes se ha estrenado ya bajo el sello de Disney, no existe ninguna conexión con el Universo Marvel. Los Vengadores, no existen, o no son mencionados. Y los X-Men no pasan de poco más que alguna que otra referencia en los diálogos.

Pero no hay que desesperar, porque esto tiene una parte buena. La película se puede disfrutar sin más ínfulas, como un filme independiente, sin Universo Cinematográficos ni grandes expectativas de por medio. Y eso, en los días que corren, es algo que hay que agradecer.