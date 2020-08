Los Nuevos Mutantes: Maisie Williams se transforma en Wolfsbane en el nuevo teaser

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) - -

Ha sido una larga espera para los fans del exento Universo Mutante de Fox, pero finalmente Los Nuevos Mutantes llegará a los cines a finales de mes. El filme ha sufrido constantes retrasos en los últimos años, incluyendo la compra de Fox por parte de Disney y la pandemia de coronavirus. Pero los jóvenes protagonistas pronto llegarán a los cines, incluyendo a Maisie Williams como Wolfsbane.

La cuenta de Twitter oficial de Los Nuevos Mutantes ha publicado un pequeño tráiler del filme con imágenes inéditas. Además de los distintos protagonistas, y de un monstruo que recuerda un tanto a Slenderman, también se muestra a la actriz de Juego de tronos por primera vez transformada en Wolfsbane, la chica lobo del equipo de jóvenes con superpoderes.

sure, that’ll help the kids sleep better.#newmutants is in theaters aug 28. get tickets now: https://t.co/yEuEZJnmoS pic.twitter.com/BmnAnZVBoJ