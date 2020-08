Todos los personajes y poderes de Los Nuevos Mutantes, explicados

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) - -

Tras más de dos años de retraso desde su fecha original de lanzamiento, finalmente ha llegado a los cines Los Nuevos Mutantes, la última película del Universo X-Men de Fox que aterriza en la época estival para ofrecer al público hora y media de entretenimiento a medio camino entre el terror y el cine de superhéroes. Porque los protagonistas tienen poderes, pero eso no significa que sean inmunes al miedo.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

La película de Josh Boone toma como referencia argumental la historia icónica de Marvel Comics The Demon Bear, y la adapta libremente para ofrecer una trama en la que cinco jóvenes se encuentran recluidos en unas instalaciones psiquiátricas, por un motivo que parece más oscuro de lo que se muestra en un principio.

Estos cinco jóvenes han pasado por una experiencia traumática relacionada con la manifestación de sus poderes mutantes. Encerrados en el supuesto hospital, y con un mal creciente que amenaza a todos, deberán aprender a confiar los unos en los otros si quieren sobrevivir a los malévolos planes de sus secuestradores.

Con tan sólo seis personajes principales, y algún que otro extra, Josh Boone plantea una trama sólida que bien podría servir de presentación para el grupo de superhéroes, en el hipotético caso de que fuese posible una secuela. Éstos son los seis personajes principales de Los Nuevos Mutantes, y sus poderes.

RAHNE SINCLAIR - WOLFSBANE

Interpretado por Maisi Williams (juego de tronos), Rahne es una joven de familia católica que tiene la capacidad de transformarse en un perro-lobo. Esta transformación puede realizarla en su totalidad, perdiendo su forma humana, o a medio camino, lo que le da una apariencia de mujer lobo, así como sentidos aumentados, mayor agilidad y velocidad, y afiladas garras y colmillos.

SAM GUTHRIE -CANNONBALL

Interpretado por Charlie Heaton (Stranger Things), Cannonball es un joven criado en Kentucky que mientras trabajaba en la mina con su padre descubre que es capaz de generar un campo de fuerza energético alrededor de su cuerpo. Esto le permite volar tan rápido como un caza mientras proyecta campos de fuerza, aunque su poder es tan potente que resulta difícil de controlar.

ILLYANA RASPUTIN - MAGIK

Interpretada por Anya Taylor-Joy (Múltiple), Illyana en los cómics es la hermana del X-Men Coloso, aunque esto no se menciona en la película. Es una joven rusa cuyos poderes son un poco confusos, ya que dependen de la magia.

Es capaz de generar una espada de energía directamente de su brazo, y también puede teletransportarse a través de una realidad que ella misma ha creado -junto con su fiel dragón Lockheed- y que se conoce simplemente como Limbo. En los cómics, sus poderes de teletransportación abarcan el tiempo y el espacio, a diferencia de otros personajes con esta habilidad como Rondador Nocturno.

ROBERTO DA COSTA - SUNSPOT

Interpretado por Henry Zaga (Por 13 razones), Sunspot es un niño rico brasileño que es capaz de prender su cuerpo en llamas, al estilo Antorcha Humana, con una energía y un calor equivalentes a los del sol. También tiene un carácter exaltado, en todos los sentidos, cosa que no ayuda a la hora de incrementar su temperatura corporal.

DANIELLE MOONSTAR

Interpretada por Blu Hunt (The Originals), Moonstar es la única superviviente de una reserva de indios Cheyenne que ha sido arrasada por un extraño "tornado". Es la última mutante en llegar al centro y también es el desencadenante de la historia, ya que tiene el poder de convertir los miedos de otras personas en seres corpóreos.

Por supuesto, es un poder que ni siquiera sabe que tiene, y que por lo tanto no puede controlar, lo que se resume en un buen puñado de problemas y tormentos para el resto de protagonistas.

DOCTORA CECILIA REYES

Interpretada por Alice Braga (Soy leyenda), la Dra. Reyes hace las veces de antagonista camaleónica del filme. Es la encargada de vigilar y experimentar con los jóvenes que llegan al centro, a los que mantiene encerrados gracias a su capacidad de generar campos de fuerza de color naranja incapaces de atravesar.