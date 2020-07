Los Nuevos Mutantes presentan sus poderes en el tráiler previo a su presentación en la Comic-Con at Home

Imagen de Los nuevos mutantes (The New Mutants)

Imagen de Los nuevos mutantes (The New Mutants) - 20 CENTURY STUDIOS

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Los Nuevos Mutantes (The New Mutants), la última película del Universo X-Men de Fox previa a la compra por parte de Disney, ha lanzado un nuevo tráiler en el que se presenta a los cinco personajes principales. A medio camino entre el terror paranormal y las películas de superhéroes, el adelanto también anuncia la presencia de los actores en la Comic-Con at Home de San Diego.

La trama de Los Nuevos Mutantes gira en torno a un siniestro hospital donde un grupo de jóvenes mutantes se encuentra recluido en contra de su voluntad para ser conejillos de indias en experimentos psiquiátricos. Cuando empiezan a suceder fenómenos paranormales, los inexpertos mutantes tendrán que unir fuerzas si quieren escapar con vida de las instalaciones.

Entre los jóvenes internados en el hospital se encuentran Maisie Williams (Juego de tronos), Anya Taylor-Joy (Glass), Charlie Heaton (Stranger Things), Blu Hunt (The Originals), y Henry Zaga (Por 13 razones), que junto al director de la cinta Josh Boone estarán presente en el panel digital de la Comic-Con at Home el próximo 23 de julio a las 11 de la noche, hora española.

El último adelanto añade, además de escenas inéditas, muchos elementos de terror, uno de los principales rasgos distintivos de la película. Los fans de Los Nuevos Mutantes llevan mucho tiempo esperando el estreno del filme, que originalmente tenía previsto su lanzamiento el 13 de abril de 2018, hace ya más de dos años.

Josh Boone no había terminado de filmar Los Nuevos Mutantes cuando Disney compró Fox, por lo que la película estuvo meses en un limbo de incertidumbre. Para cuando quiso hacer los reshoots, los actores ya habían crecido demasiado, así que el director optó por utilizar el metraje que ya había filmado y completar el filme, que Maisie Williams ha descrito como la idea original que todos tenían.

Tras los múltiples retrasos, el último de ellos producido por la pandemia de coronavirus, Los Nuevos Mutantes llegará finalmente a los cines el próximo 28 de agosto